Helft Nederlanders ergert zich aan rijgedrag partner

video Autobedrij­ven frauderen voor miljoenen bij export ex-leaseau­to's

1 juli De politie en de Fiscale Opsporingsdienst FIOD hebben op vanochtend op 15 locaties doorzoekingen gedaan in een grootschalige actie tegen witwassen, btw-fraude en valsheid in geschrifte. Er is beslag gelegd op 500 auto's, 350.000 euro en 25 bankrekeningen. Volgens de FIOD is de belastingdienst voor 21 miljoen opgelicht met een uitgekiende btw-fraude.