Hells Angels kunnen volgend jaar op zoek naar een stopcontact

Harley Davidson brengt volgend jaar zijn eerste elektrische motor op de markt. Het iconische motormerk heeft daartoe een belang genomen in het bedrijf Alta Motors uit Silicon Valley, dat gespecialiseerd is in lichte elektrische motoren.

De investering past in de toekomstplannen van Harley-Davidson, dat door het ouder worden van zijn traditionele clientèle de motorverkoop ziet dalen. De bedoeling is dat beide bedrijven gaan samenwerken bij de ontwikkeling van nieuwe elektrisch aangedreven producten. Een pikante beslissing, want de herkenbare sound van Harley Davidson’s V-twin motor vormt het ultieme kenmerk van dit klassieke motormerk. De keuze van het bedrijf om elektrische motorfietsen te gaan maken, valt dan ook niet bij iedereen in goede aarde. Want wat is een Harley zonder dat zware, roffelende motorgeluid? En hoe stoer ben je als motorbende wanneer je met een lege accu ergens om stroom moet vragen?

Toekomst

De firma Alta Motors ziet in ieder geval geen problemen. ,,Wij geloven dat elektrische motorfietsen de toekomst zijn en dat Amerikaanse bedrijven de mogelijkheid hebben om die toekomst te leiden", aldus medeoprichter van Alta Motors, Marc Fenigst. ,,Het is ongelofelijk spannend dat Harley-Davidson, synoniem voor leiderschap op het gebied van motorfietsen, die visie deelt en we zijn dolblij dat we met hen mogen samenwerken."

Look and sound