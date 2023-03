‘Het Beest’ met 27 liter Spitfire-motor komt binnenkort onder de hamer

‘The Beast’ wordt geveild: een in Groot-Brittannië gebouwde auto die 4,5 liter brandstof per minuut verbruikt en waarmee de eigenaar het land uit vluchtte na een rechtszaak met Rolls-Royce.

Het onderstel van de bizarre auto is in 1966 ontwikkeld op een speciaal gemaakt onderstel door de Brit Paul Jameson. Hij lepelde aanvankelijk een 27-liter Meteor-tankmotor van Rolls-Royce onder de enorme motorkap. Omdat het vermogen en koppel gigantisch waren, was er een op maat gemaakte versnellingsbak nodig om alle krachten aan te kunnen.

Volledig scherm The Beast © Car & Classic

De Brit John Dodd ontwikkelde een speciale transmissie voor de auto. Later zou hij het voertuig kopen van Jameson met de bedoeling er een monsterlijke straatauto van te maken. Dodd maakte vervolgens een carrosserie van glasvezel, waardoor de auto het uiterlijk kreeg van een conventionele auto, zij het met ietwat langgerekte proporties.

Volledig scherm The Beast © Car & Classic

The Beast was te zien op tv en in kranten en tijdschriften

In 1972 was de auto klaar. De auto was aanvankelijk brandweerrood en voorzien van een Rolls-Royce grille. De auto groeide al snel uit tot een soort rijdende legende en was veelvuldig te zien op tv en in kranten en tijdschriften. Tijdens een terugrit van een bezoek aan de koning van Zweden - die naar verluidt de auto in het echt wilde zien - vloog The Beast echter in brand en liepen de motor en carrosserie aanzienlijke schade op.

Volledig scherm The Beast © Car & CLassic

Toch besloot Dodd hem niet te slopen, maar in plaats daarvan met verzekeringsgeld de auto opnieuw op te bouwen. Hij deed dat met onderdelen van een Ford Capri, Austin Westminster en de achterwielophanging van een Jaguar XJ12. Ook kreeg de auto een andere 27-liter motor. Dit keer een door Rolls-Royce geproduceerde V12 Mk35 Merlin-vliegtuigmotor, die tijdens de Tweede Wereldoorlog vliegtuigen als de Spitfire en Hurricane aandreef.

De theoretische topsnelheid ligt op 420 km/u

De motor werd gekoppeld aan een automatische versnellingsbak met drie versnellingen. Het verbruik van de machtige motor ligt op rond de 1 op 0,5 - oftewel 200 liter per 100 kilometer - en volgens het Guinness Book of Records lag de topsnelheid naar verluidt op 320 km/u. In theorie lag de topsnelheid op 420 km/u, maar tijdens de enige officiële meting in 1973 werd een top gehaald van ‘maar’ 293 km/u.

Volledig scherm The Beast © Car & Classic

Rolls-Royce spant rechtszaak aan

In 1981 spande Rolls-Royce een rechtszaak aan wegens handelsmerkinbreuk. De rechter oordeelde in het voordeel van Rolls-Royce en Dodd kreeg een boete van 5.000 pond en een rijverbod. De boete werd verdubbeld toen hij twee dagen later met voertuig met zijn Rolls-Royce-grille naar een autoshow reed. Niet bereid om de boetes en om een arrestatiebevel te ontlopen, vluchtte Dodd met zijn geliefde auto naar Spanje om uitlevering te voorkomen.

Volledig scherm The Beast © Car & Classic

De Rolls-Royce-grille werd later verwijderd en vervangen door een niet erg mooi alternatief met acht koplampen, maar Dodd kon toen wel weer zonder juridische problemen terugkeren naar Groot-Brittannië. The Beast werd helemaal beroemd door een aflevering van Top Gear eind jaren negentig. Dodd, de man achter dit ongelooflijke voertuig, stierf in december op 90-jarige leeftijd. Zijn auto wordt op 9 maart geveild door zijn familie, die ervoor heeft gekozen afstand te doen van diens grote trots.

