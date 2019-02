Het bijzondere verhaal van Brutus, de Volks-Porsche die bijna een miljoen opbracht

Een Porsche 916 werd dit weekend in Parijs afgehamerd op ruim 950.000 euro. De 916 is een bijzondere uitvoering van de 914, die vanwege zijn goedkope uitstraling ook wel 'Volks-Porsche’ werd genoemd.

Porsche had tot begin jaren zeventig eigenlijk alleen de 911. Dat was ook toen al een redelijk prijzige sportwagen en dus zocht het sportwagenmerk naar uitbreiding richting goedkopere modellen. En zo kwamen ze bij de Porsche 914 - een viercilinder model dat in samenwerking met Volkswagen werd ontwikkeld.

Ferrari Dino

Er werd een beetje op de 914 neergekeken en al snel raakte dit model bekend onder de naam Volks-Porsche, afgekort VoPo. Porsche probeerde dat imago te veranderen door er ook een zescilinder in te hangen. Dat model heette 914/6 en flopte genadeloos, maar niet zo genadeloos als de 916 van dit verhaal.

Volledig scherm © Artcurial

De 916 kwam namelijk nooit verder dan het project-stadium. Slechts elf exemplaren werden er gebouwd. Het idee erachter was om een concurrent voor de Ferrari 246 Dino in de markt te zetten. De basis was de 914/6, met dikkere wielkasten, een aerodynamisch front en achterzijde en een stijvere carrosserie, doordat het Targa-dak plaats maakte voor een vaste stalen constructie.

Motorisering

Als motorisering kon er gekozen worden uit de 2.4 liter afkomstig van de 911 S of de 2.7 liter uit de 911 Carrera RS. Ook rem- en ondersteltechniek werd overgeheveld uit de 911. Je voelt hem al aankomen, alle goede ideeën ten spijt, was de 916 allang geen instapmodel meer. De auto bleek niet rendabel en zou zelfs duurder worden dan de duurste 911, die op dat moment ook geen verkooprecords brak. Het bleef dus bij elf exemplaren. Vijf daarvan bleven in handen van de families Porsche en Piëch.

Volledig scherm © Artcurial

Brutus

Dat brengt ons in Parijs, bij de familie Piëch én de motorisering. Want in Parijs ging dus een van deze 916’s onder de hamer, maar deze 916 was nog net even iets bijzonderder. Bijgenaamd ‘Brutus’ was deze 916 het eerste prototype. En die naam Brutus kwam niet zomaar uit de lucht vallen, de bruutheid zat hem namelijk in de aandrijving. Deze proto had geen 2.4 of 2.7 liter onder de motorkap, maar de meer dan 300 pk sterke 2.9 liter uit de racewagen 911 RSR. Dit was daarmee ook de enige 916 die gebouwd werd met het 2.9 liter blok. Eigenares en naamgever van deze 916 was Corina Piëch - de eerste vrouw van Ferdinand Piëch.

Volledig scherm © Artcurial

Corina Piëch had de Porsche enkele jaren in bezit, waarna de auto werd verkocht aan een in Duitsland gestationeerde Amerikaanse legerkolonel. Bij diens terugkeer werd de Porsche geëxporteerd naar Amerika en belandde uiteindelijk enkele jaren in opslag. De auto werd gevonden door een grote verzamelaar die hem doorverkocht aan een verzamelaar met een voorliefde voor competitie-Porsches. De staat van de auto was op dat moment niet echt om over naar huis te schrijven, maar na een uitgebreide en zorgvuldige restauratie die drie jaar duurde, werd Brutus bij het Amelia Island Concours d’elegance in 2017 als herboren gepresenteerd.

Volledig scherm © Artcurial

Prijskaartje