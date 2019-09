Hét dilemma van de leaserijder: Tesla Model 3 of Model S?

Noem het gerust een luxeprobleem: je mag dit jaar nog een nieuwe leaseauto uitzoeken, maar omdat je een elektrische auto wilt, valt de keuze tegen. Niet zozeer omdat er te weinig modellen bestaan, maar omdat de fabrikanten ze bijna niet kunnen leveren. Afgezien van voorraadmodellen zit er onder meer op de Mercedes-Benz EQC, Audi e-Tron en Kia e-Niro een flinke levertijd. En dan is er die o zo belangrijke deadline van 1 januari. Vanaf die datum wordt de bijtelling voor elektrische auto's verdubbeld.



Tesla vormt een uitzondering als het om de levertijden gaat. Hoewel het Amerikaanse merk dit jaar een recordaantal auto's afleverde dankzij de compacte Model 3, kent het merk nauwelijks levertijdproblemen. Mede dankzij het overzichtelijke aanbod (er valt niet zo veel te kiezen aan opties en versies) heb je binnen twee maanden een nieuwe Tesla. De Model 3 en Model S komen dus al gauw voor op de wensenlijst: maar wat krijg je nou precies als je zo'n auto leaset, en welke van de twee raden wij aan?

Tijdloos

Om te beginnen stamt de Model S uit 2011 en 8 jaar is best oud voor een automodel. Maar het design is zo tijdloos, dat de S niet veel ouder lijkt dan de Model 3 die pas sinds begin dit jaar in Nederland verkrijgbaar is.



Hoewel ze behoorlijk op elkaar lijken, is de Model S duidelijk groter. De S is ruim 28 centimeter langer en 11,5 centimeter breder. Dat merk je vooral aan de beenruimte en breedte op schouderhoogte. Voor een compacte sedan is de Model 3 niet heel krap (vergelijkbaar met een BMW 3-Serie), maar de S biedt meer zitcomfort. De optie voor twee extra stoelen in de bagageruimte heeft Tesla geschrapt: voor zeven zitplaatsen moet je uitwijken naar de Model X.



Ook qua bruikbaarheid en bagageruimte trekt de Model 3 aan het kortste eind. Ten eerste is de - standaard elektrisch bediende - achterklep van de S handiger omdat hij veel wijder open gaat dan het sedanklepje van de 3, dat je handmatig moet bedienen. Achterin slikt de Model S tussen de 745 en 1645 liter, waar zijn kleinere broer tot 425 liter komt. Ook de zogenoemde 'frunk' (een samentrekking van 'front' en 'trunk', de voorste bagageruimte) is met 150 liter zo'n 50 liter ruimer bij de S. Waar de Model 3 gadgetfans meer zal aanspreken met zijn minimalistische interieur, hebben praktisch ingestelde mensen aan de Model S een betere keuze.

Rijden

De Model 3 wordt terecht geroemd om zijn rijgedrag. Hij is zo'n 400 kilo lichter dan zijn grote broer en dat voel je aan z'n wendbaarheid en uitstekende bochtengedrag. Een Model S voelt logger en is in sommige Nederlandse straatjes wel érg breed. Waar de S op instelbare en comfortabele luchtvering staat, schroeft Tesla 'conventionele' stalen veren onder de Model 3 die daarmee wat minder soepel is en wat eerder tot hobbelen neigt. Voor sportieve rijders is de 3 het leukst, de S is de kilometervreter voor de lange baan.

Voor onze vergelijking gaan we uit van de 'Long Range'-versies. Bij de Model 3 krijg je dan een accucapaciteit van 75 kilowattuur, goed voor een rijbereik van zo'n 560 kilometer. De S heeft een batterijenpakket van 100 kWh; sinds de update van begin 2019, waarbij de auto efficiëntere elektromotoren kreeg, redt hij onder ideale omstandigheden 610 kilometer per lading. Bovendien is de S sneller; vanuit stilstand haalt hij in 3,8 seconden de 100 kilometer per uur, de 3 doet daar 4,6 tellen over.

Laden

Maar wat als de accu's leeg zijn? Feit is dat alle Model 3's geschikt zijn voor het Combined Charging System (CCS) en dat je bij de Model S daarvoor een adapter geleverd krijgt. Beide modellen kunnen theoretisch tot 200 kilowatt laden, maar bij het huidige snellaadnetwerk van Tesla halen ze maximaal 145 kW. Van die 'Superchargers' verschijnt binnenkort een derde versie die tot 250 kW laadt, terwijl de auto's qua hardware zijn voorbereid op nog hogere laadsnelheden. Ook de Model S dus, die in de basis veel ouder is maar met de laatste vernieuwingen (ook qua infotainment) verrassend up-to-date. Voor beide modellen geldt bovendien dat Tesla ze op afstand regelmatig bijwerkt via draadloze software-updates.

In de praktijk zal de Model 3 procentueel sneller vol zijn door het kleinere accupakket. Maar de nieuwste Model S loopt qua laadsnelheid niet achter. Bovendien, en dat is opvallend, mag je van Tesla met een nieuwe Model S gratis gebruikmaken van de Superchargers (Tesla's eigen snelladers) terwijl Model 3-eigenaren moeten betalen. Dit doet het merk om de recent ingezakte verkopen van de S wat op te krikken; de meeste kopers kiezen tegenwoordig voor de veel nieuwere 3.

Prijzen

Het succes van de Model 3 is eenvoudig te verklaren: de compactere Tesla is stukken voordeliger dan zijn grote broer. Als Long Range kost de Model 3 in Nederland minimaal 58.300 euro, terwijl de Model S Long Range begint bij 87.800 euro. Wij zouden bovendien de optionele 'Volledig Zelfrijdende Besturing' aanvinken; dat kost 6400 euro en laat je Tesla grote delen zelf rijden. Het brengt het verschil tussen de beoogde Model S (€ 94.200) en de Model 3 (€ 64.700) op bijna 30.000 euro.

Voorheen had zo’n bedrag nauwelijks effect op de kosten van een elektrische auto. Wanneer je slechts 4 procent van de nieuwwaarde bij je inkomen moet optellen (de fiscale bijtelling) is 30.000 euro ineens te overzien. Maar tegenwoordig gelden er andere regels: die laagste bijtellingscategorie geldt nu alleen nog maar voor de eerste 50.000 euro. Over elke euro daarboven betaal je de volle 22 procent. En dat drijft de kosten op: wie geen eigen bijdrage betaalt voor zijn leaseauto moet volgens onze berekening ruim twee keer zoveel betalen om in een Model S te rijden. Maandelijks komt de Model 3 neer op € 436 bruto bijtelling (€ 226 netto), terwijl de rekening voor de Model S doortikt naar € 977 bruto (€ 506 netto) per maand. Nog steeds relatief weinig geld voor zo'n veelzijdige auto als de Model S, maar zijn compactere alternatief is een flink stuk voordeliger.

CONCLUSIE

Ooit was de Tesla Model S een vernieuwende auto waarmee je jezelf lekker kon verwennen tegen - onder de streep - spectaculair lage kosten, met dank aan het bijtellingsvoordeel. Maar door de nieuwe belastingregels is de prijs voor dat moois flink gestegen en dat maakt de Model 3 aantrekkelijker. Nadeel van de 3 is echter dat hij vooral in gebruiksgemak, (onderstel-) comfort én luxe voorzieningen tekortschiet ten opzichte van de Model S. Voor velen zal het leasetarief doorslaggevend zijn, maar zodra je budget het toelaat, blijft de Model S de Tesla die wij zouden kiezen.

De Tesla Model S: uiteindelijk toch een klasse hoger dan de Model 3.

Tesla Model S.

Tesla Model 3

Tesla Model 3

Tesla Model 3

Tesla Model 3

Tesla Model 3