Het einde van de dorpsdealer? Waarom ook dit nieuwe automerk zich in grote steden vestigt

Het nieuwe automerk Zeekr komt binnenkort naar Nederland. Maar net zoals Nio, Lynk & Co en Xpeng opent het bedrijf geen lokale dealers in de regio, maar start Zeekr met een ‘Flagship Store’ in grote steden zoals Amsterdam. Betekenen deze nieuwe spelers het einde van de dorpsdealer?

Vooruit, het mag gezegd worden: Zeekr, het automerk dat binnenkort met twee elektrische modellen op de markt verschijn, heeft een wel heel fraaie plek uitgekozen voor de eerste locatie in Nederland. De Zweeds/Chinese automaker opent binnenkort een enorme showroom in het voormalige pand van warenhuis V&D aan het Rokin in Amsterdam. Dat is ontegenzeggelijk een locatie van internationale allure, maar het lijkt ook wat vreemd dat nota bene een automerk vanuit een druk stadscentrum zijn doelgroep probeert te bereiken.

Toch past de keuze van Zeekr in een trend. Niet ver van het voormalige V&D-pand in de hoofdstad bevindt zich immers de Club van automerk Lynk & Co, dat overigens net als Zeekr tot het Chinese Geely-concern behoort. In die ‘showroom’ annex verzamelplek voor Lynk & Co-leden staat welgeteld één auto, maar parkeren in de buurt is er vrijwel onmogelijk en voor een proefrit kun je ook al nauwelijks terecht. Compleet onlogisch, zou je zeggen, voor een automerk.

Volledig scherm Het voormalige pand van V&D aan het Rokin in Amsterdam staat al sinds 2016 leeg. Later dit jaar opent automerk Zeekr er zijn Flagship Store © Jakob Van Vliet

Toch kiezen ook andere concurrenten zoals Nio, Xpeng en Polestar voor een vergelijkbare aanpak, met Nio Houses en ’Experience Centers’ midden in stadscentra. Er ligt bij al die merken bovendien een duidelijke focus op de Randstad, en dan met name op Amsterdam en Rotterdam. Hoewel Nio inmiddels ook een ‘Hub’ (lees: een grote showroom met proefritmogelijkheden) heeft langs de A2 bij Breukelen, zal een dorpsdealer van Nio in Nijverdal of een Zeekr-vestiging in Zevenbergen er ook in de toekomst niet snel komen.

Dichtbij de beoogde klant

,,We beginnen in Amsterdam omdat we ons daar het beste kunnen focussen op onze ‘core customer’, legt Zeekr-topman Spiros Fotinos uit in gesprek met onze autoredactie. ,,De doelgroep die wij in eerste instantie voor ogen hebben met Zeekr is relatief jong, goed opgeleid en voelt zich aangetrokken tot het moderne leven in een grote stad. Amsterdam is daarom een hele logische plek, vooral ook omdat deze stad bovengemiddeld open staat voor nieuwe ideeën en kansen. Onze klanten wonen hier en daarom is het voor ons belangrijk om dicht bij hen in de buurt te zitten.”

Net als bij zijn collega’s van Lynk & Co is het de bedoeling dat de showroom van Zeekr een ‘verzamelplek wordt van diverse stromingen uit de lokale cultuur’, legt Fotinos uit. ,,We willen niet alleen plek innemen in Amsterdam, maar ook teruggeven aan de samenleving. Onze ruimtes stellen we graag ter beschikking voor samenwerkingen met startups, innovatiehubs, universiteiten en bijvoorbeeld overheden om duurzame mobiliteit verder te ontwikkelen en onze gasten en klanten daarover te informeren.”

Volledig scherm De X is het tweede model van Zeekr ; de compacte SUV staat op dezelfde bodemplaat als de Volvo EX30 en Smart #1 © Zeekr

Volgens de CEO van Zeekr opent het merk, dat zijn hoofdkantoor ook al in Nederland heeft, binnenkort een ‘Hightech Service Center’ in de buurt van Amsterdam. Daar kunnen klanten met hun Zeekr 001 of Zeekr X terecht voor service en onderhoud of het maken van testritten. Op die manier wil het merk naar eigen zeggen een ‘One Stop Shop’ aanbieden, waar ‘Europese luxekopers terechtkunnen die klaar zijn om naar een elektrische auto over te stappen. ,,Daarmee bieden we een combinatie van services die elk aspect van elektrisch rijden dekt, zoals financiering, verzekering, laden en connectiviteit.”

Afhankelijk van het succes van het merk en de snelheid waarmee Zeekr groeit in Nederland, voorziet Fotinos uitbreidingen naar andere delen van het land. ,,Dan ligt het voor de hand dat we gaan naar andere grote steden, zoals Eindhoven en mogelijk Groningen. Maar daar is het nu nog te vroeg voor.”

Volledig scherm De Zeekr 001 in actie © Zeekr

Zeekr-klant hoeft niet naar de Volvo-dealer

Overigens, de overeenkomsten tussen Lynk & Co en Zeekr gaan wat Spiros Fotinos betreft niet verder dan hun kantoren in de hoofdstad en een gezamenlijke eigenaar in de vorm van de Chinese Geely Holding. ,,Wij benaderen de markt compleet anders”, legt de Canadees met Griekse wortels uit. ,,Waar Lynk & Co zich in Europa richt op klanten die maximale flexibiliteit zoeken door het aanbieden van een auto-abonnement dat je maandelijks kunt opzeggen, wil Zeekr zich juist richten op het creëren van langdurige verbintenissen met de kopers van onze auto’s. Wij willen zogezegd geen korte contracten, maar warme contacten. Elk merk heeft zijn eigen benadering en ik wil niemand tekort doen, maar het zal bij Zeekr niet gebeuren dat de klantenservice of het pechnummer niet bereikbaar is. Je kan nog zo’n goede lounge of mooie ‘Flagship Store’ hebben, als je service shit is gaat het niet werken.”

Fotinos kan het weten, want voorheen was hij verantwoordelijk voor de groei van het Japanse Lexus in Europa, dat langzaam maar zeker voet aan de grond heeft gekregen op ons continent. Dat doet het luxemerk van Toyota onder meer door letterlijk en figuurlijk extra stappen te zetten voor de klanten, onder meer door middel van haal- en brengservices wanneer een auto voor onderhoud naar de dealer moet. Dat biedt het merk aan onder de noemer ‘red carpet treatment’, alsof de rode loper wordt uitgerold voor de klanten.

Volledig scherm Voordat hij bij Zeekr aan de slag ging, werkte Spiros Fotinos bij het Japanse luxemerk Lexus © AFP

Hoewel zijn nieuwe automerk wil concurreren met aanbieders als Audi, BMW en ook Lexus, wil Zeekr zo ver niet gaan, zegt Fotinos: ,,Of beter gezegd, we hóeven niet zo ver te gaan. Onze klanten hechten geen waarde aan dat type ondersteuning, is onze verwachting, omdat zij veel liever een uitstekende elektrische auto willen hebben die een goede range heeft, snel kan laden en betrouwbaar is. Bovendien kunnen we de meeste problemen aan onze auto’s, als ze er al zijn, oplossen door middel van draadloze updates op afstand of door een mobiele servicebeurt op locatie. Dat is veel meer van deze tijd dan een haal- en brengservice.”

Dus nee, lokale dorpsdealers van een merk Zeekr gaan er niet komen in Nederland. Wel, zo kondigt de CEO aan, werkt het merk achter de schermen al samen met een landelijke partij die straks helpt bij het onderhouden van de X en 001 zodra ze eenmaal op de weg verschijnen. ,,Nee, Zeekr-rijders gaan in de toekomst niet langs bij een Volvo-dealer voor service, zoals dat nu bijvoorbeeld wel gebeurt bij Lynk & Co”, reageert Fotinos. ,,Wij doen dat ook op onze eigen manier, waarmee we een landelijk dekkend servicenetwerk krijgen. Maar met welke partij we samen gaan werken? Dat onthullen we op een later moment.”