Het ronde autostuur gaat verdwijnen

In de BMW iNext, een auto die over twee jaar op de markt komt, zal het stuur er al veel hoekiger uitzien. De eerste foto's daarvan zijn inmiddels vrijgegeven. Uiteindelijk zullen de autofabrikanten kiezen voor een volledig rechthoekig stuur, is de verwachting. Volgens Klaus Fröhlich, de ontwikkelingsdirecteur van BMW, is er geen ontkomen aan: ,,We willen dat het stuur uiteindelijk automatisch in het dashboard opgeborgen wordt, zodra het niet meer nodig is. Dan krijgen de inzittenden in een zelfrijdende auto straks alle ruimte.

,,Juist een rechthoekig stuur laat zich dankzij een vouw in het midden ideaal samenklappen en kan dan compact worden opgeborgen in het dashboard. In de iNext gebeurt dat nog niet, want die zal in eerste instantie nog niet volledig autonoom kunnen rijden. Maar het wordt in die auto wel al mogelijk om het stuur strak tegen het dashboard te plaatsen, zodat de bestuurder tijdens het semi-automatische rijden veel meer bewegingsruimte voor zich heeft om bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken of iets te lezen. Dit is in 2021 al een feit. Volledig autonoom rijden verwachten we op zijn vroegst rond 2025 te introduceren en dan zal het stuur dus helemaal kunnen verdwijnen op het moment dat de automobilist voor autonoom rijden kiest.”

In de autosport is een hoekig stuur al langer gemeengoed. Ook Max Verstappen rijdt ermee in de Formule 1. De iNext wordt volgens BMW een pionier met zelfrijdende technologie. En juist daarom wordt in die auto voor het hoekige stuur gekozen.Door de hoekige vorm is eenvoudiger te zien in welke stand de besturing staat. Dat is belangrijk op het moment dat de auto de automatische piloot uitschakelt en de mens het stuur weer over neemt. In het stuur zelf worden kleurrijke signalen ingebouwd, die de bestuurder informeren over de al dan niet automatische stand waar de auto in rijdt.

Bijkomend voordeel van de afgeplatte onderkant van het stuur is volgens BMW dat het hierdoor gemakkelijker wordt om in- en uit te stappen. Ook Mercedes-Benz heeft al zijn eerste auto met een rechthoekig stuur laten zien. Dat is de onlangs gepresenteerde EFS, een studiemodel waarin allerlei nieuwe technologie wordt getest.

Volledig scherm In dit onlangs gepresenteerde studiemodel van Mercedes, Experimental Sicherheits Fahrzeug (ESF), is ook al een rechthoekig stuur te zien. © Daimler AG