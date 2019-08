‘Hete auto? Boven de 27 graden wordt het gevaarlijk’

De hitte in de auto zorgt vooral voor concentratieproblemen, zo meldt het onderzoek. Vanwege de hoge temperatuur worden bestuurders en inzittenden van een auto sneller moe en zullen ze minder snel kunnen reageren bij gevaarlijke omstandigheden. Vanwege die sufheid stijgt de kans op ongevallen aanzienlijk, met name bij temperaturen hoger dan 27 graden.

Hoewel er op dit moment geen hittegolf aan de gang is, wordt het sneller heet in een auto dan je wellicht denkt. Zelfs met een buitentemperatuur van zo’n 21 graden houdt onder meer het dashboard veel warmte vast, waardoor die 27 graden verrassend snel een feit is.

Is het dan beter om de airco op ijskoud te zetten? Dat is ook weer niet slim, volgens de Duitsers. Het is verstandig om het interieur van de auto niet meer dan acht graden onder de buitentemperatuur te koelen. Te grote temperatuurverschillen kunnen verkoudheid en zelfs hartritmestoornissen veroorzaken. Is het buiten 30 graden? Zet de klimaatregeling dan dus niet kouder dan 22.

Levensgevaar voor honden

Voor honden levert een hete auto helemaal snel gevaar op. Zeker in vergelijking met mensen wordt het bloed van een hond sneller stroperig bij hogere temperaturen, terwijl het dier zijn warmte bovendien minder goed kwijt kan. De Dierenbescherming gaf eerder al aan in een interview met deze site dat een hond al na een half uur kan overlijden in een hete auto. ,,Zelfs een paar minuten achterlaten is al te veel. Doe het niet!”