Hightech rukt op in de caravan

USB-aansluitingen om je smartphone op te laden, led-verlichting of Bluetooth: de caravan plukt in toenemende mate de vruchten van de moderne elektronica. Je vindt in veel caravans tegenwoordig een ingebouwde versterker en luidsprekers om je smartphone of tablet via Bluetooth mee te verbinden, waardoor je in je caravan naar je favoriete muziek kunt luisteren. Het houten meubilair vormt daarbij een ideale klankkast.

Maar er zijn ook neerwaartse trends, zoals die van de satellietschotel. Kampeerders nemen afscheid van zo'n ontvanger omdat steeds meer campings een behoorlijk snelle wifi-verbinding bieden en bedrijven als Ziggo in heel Europa hun abonnees gratis het tv-aanbod van thuis laten meenemen.

Eigen app

Wifi en apps behoren tegenwoordig tot de eerste levensbehoeften van de moderne kampeerder. Apps zijn handig als navigatiesysteem of om de ideale camping te kunnen vinden, maar je kunt via Tripadvisor ook de leukste bezienswaardigheden of beste restaurants in de buurt vinden.

Sommige caravans worden al geleverd met een eigen app, zoals de Alpina, het topmodel van Adria (vanaf €36.895). Je kunt met zo'n app op afstand de verwarming of airco in- of uitschakelen, maar bijvoorbeeld ook de hoeveelheid vers water in de tank zien. Ook toeleveranciers als Alde en Truma, bekend van de kachelsystemen en warmwatervoorziening, leveren tegenwoordig een app bij hun apparatuur.

Bij de koelkasten in de caravans is sinds enkele jaren ook een duidelijke trend te zien: de compressorkoelkast rukt op. Die verbruikt dankzij een andere koeltechniek minder energie dan de traditionele absorptiekoelkast en hij is sneller op temperatuur. Maar hij heeft ook nadelen. Zo kun je een compressorkoelkast uitsluitend op stroom gebruiken, terwijl de conventionele koelkasten ook op gas functioneren.

Maar misschien nog wel het belangrijkste nadeel is dat de compressorkoelkast met zijn mechanische onderdelen rumoeriger is. En daar zit je in de beperkte ruimte van een caravan, waar je doorgaans wel erg dicht bij de koelkast slaapt, nou niet op te wachten.

Over keukens gesproken, bij steeds meer caravans wordt een buitenkeuken geleverd. De Adria Altea bijvoorbeeld (vanaf €18.695) krijgt komend seizoen een innovatieve keukenmodule met buitenkeuken, inclusief grille. Je trekt de kookeenheid eenvoudig vanachter een luik aan de buitenkant van de caravan tevoorschijn.

Diezelfde Adria vertoont nog een nieuwigheid die in zwang raakt: een verrassend grote 'garage'-ruimte onder het vaste bed, mét 240 Volt aansluiting. Dat laatste zie je steeds meer omdat caravanbezitters hun elektrische fiets bij de caravan willen op- laden. Nog een noviteit die op deze Altea leverbaar is: een buitendouche, waarbij de slang met douchekop wordt aangesloten in de garage.

Het kan nog gekker. De luxueuze Fendt Brillant, het topmodel van het meest verkochte merk in Nederland (prijs vanaf circa €50.000), verwent de kampeerder als geen ander. In deze caravan is de toegangsdeur voorzien van een elektromotor die hem zachtjes, automatisch laat sluiten. Er zit zelfs afstandsbediening bij.

Heel ander nieuws komt dit jaar van Knaus. Dit merk levert elke caravan voortaan met BWT-waterfilter. Water is namelijk een probleem in caravans en campers. De leidingen en tanks worden niet vaak genoeg doorgespoeld, waardoor algen en bacteriën kunnen gedijen. En dan is er ook nog het probleem van kalkaanslag in bijvoorbeeld een waterkoker of koffiezetapparaat en ook in de badkamer. BWT staat voor Best Water Technology en volgens Knaus maakt dit filter het water gegarandeerd schoon en zacht. Het filter wordt achter het serviceluik ingebouwd.

Lichtgewicht

Dit jaar zijn er nog weinig compleet nieuwe caravans voorgesteld, maar de LMC Sassino vormt een uitzondering. Dit is het nieuwe instapmodel (prijs vanaf €14.660) van de fabrikant uit het Duitse Sassenberg. Hij biedt twee tot zes slaapplaatsen en onderscheidt zich met zijn compacte bouw en lichte gewicht van 880 kilo. Er is veel behoefte aan lichtgewicht caravans omdat automobilisten de afgelopen jaren in kleinere modellen gingen rijden en omdat motoren zuiniger en dus kleiner zijn geworden.

De Sassino 460 E is 6,67 meter lang en de 470 K is 7,18 meter lang. De stahoogte is 1,98 meter. De grote ramen brengen veel daglicht in het eigentijdse, maar sobere interieur. Met de driepitskookplaat en 86-literkoelkast kom je weinig tekort en de badkamer biedt plek aan een wastafel en cassettetoilet. Verder bevat de Sassino ringverwarming en een vaste 12 liter schoonwatertank.

De caravannieuwtjes voor dit seizoen zijn vooral te vinden in enkele nieuwe indelingen en modernere aankleding. Zo kreeg de Dethleffs Nomad (vanaf €22.190) een nieuw interieur. Hij biedt nu keuze uit drie pakketten voor de bekledingsstoffen, de bovenkasten zijn met grijs hout-fineer afgewerkt en het meubilair doet hier en daar denken aan eigentijds steigerhout. Ook de nieuwe vloerbedekking met stenenpatroon valt op. De kopkeuken bevat een nieuwe kookplaat en spoelbak.

De meeste caravans ogen aan de buitenkant nog altijd wit en tamelijk anoniem, maar zo nu en dan durft een fabrikant het aan om ook daar grenzen te verleggen. Zo heeft Adria voor zijn Adora (prijs vanaf €22.795) voor komend seizoen speciale lichtmetalen wielen ontworpen. De caravanfabrikant gaat ze zelfs in eigen beheer produceren.

Volledig scherm De Adria Altea heeft een uitschuifbare buitenkeuken. © AD

Volledig scherm Bluetooth audio-installatie bij Adria © Adria

Volledig scherm Waterfilter: voortaan standaard in elke Knaus © Knaus

Volledig scherm LMC Sassino © LMC

Volledig scherm Badkamer LMC Sassino © LMC

Volledig scherm LMC Sassino © LMC