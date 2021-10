Hoe berger Dik met een luchtkussen gekantelde trucks weer overeind kan zetten: ‘Bespaart geld én tijd’

Donderdagochtend 30 september, het is nog vroeg en op de A2 (richting Amsterdam) bij Abcoude verliest een trucker de macht over het stuur. Zijn wagen valt zo ongelukkig dat hij bijna de gehele snelweg (vijf rijstroken) blokkeert. Omdat dit in de ochtendspits veel oponthoud zou veroorzaken, wordt besloten het gevaarte met een forse heftruck aan de kant te duwen. Daarna is de vraag: hoe zet je zo'n zware jongen weer overeind?