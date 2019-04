Hoe China het uiterlijk van deze Duitse top-limousine bepaalde

Veertig procent groeide de grille van de nieuwe BMW 7 Serie in omvang. Iedere keer als je 'm op een foto ziet, denk je dat het gaat om een fotoshop. Een BMW voor een lachspiegel, of het gezicht van een grijnzende Aziaat. De designers in München hebben zelfs het BMW logo op de motorkap moeten vergroten om te voorkomen dat de verhoudingen niet meer zouden kloppen.

Op internet zijn de grappen niet van de lucht. Foto's tonen een voorkant die compleet bestaat uit een radiator, er wordt verwezen naar barbeque-grilles, et cetera. Maar aangezien 40 procent van de 7 Series naar China gaat, vonden ze bij BMW geheel terecht dat de klanten aldaar wel wat in de melk te brokkelen hebben. En dus moet de rest van de wereld het er maar mee doen.

Is dat erg? Niet direct. Want je kunt alles van de 7 Serie zeggen, maar onopvallend is ‘ie niet en dat was tot voor kort wel het probleem. De auto was tijdloos, ingetogen, maar ook wat saai. Bovendien: waar dit tot voor kort het absolute vlaggenschip was van BMW, is het aanbod van topmodellen anno 2019 flink gestegen. Wie de 7 Serie niet mooi vindt, kan namelijk ook kiezen voor de exuberante M850i in coupé- en cabrioletvorm. En wie behoefte heeft aan ruimte, wordt meer dan uitstekend bediend met de reusachtige X7. Die heeft ook een enorme grille, maar daar past de reusachtige eiersnijder gevoelsmatig net iets beter.

Voor de testritten van de nieuwe 7 Serie stonden er uitsluitend verlengde uitvoeringen (+ 14 centimeter) klaar. Nog een knieval voor de Chinese markt, omdat iedereen aldaar de indruk wil wekken dat hij of zij wordt gereden, in plaats van zelf achter het stuur te kruipen. Het is een kwestie van status en de Europese autofabrikanten luisteren maar al te graag. Er zijn al meer dan tien modellen van verschillende aanbieders die speciaal voor China werden verlengd, waaronder een BMW 3 Serie.

Hoewel de 7 Serie hier mondjesmaat wordt verkocht, is de super-limousine toch belangrijk. Ten eerste omdat BMW hier als eerste zijn nieuwe technologische snufjes kan presenteren en kan testen of het iets is voor de middenklassers. Ten tweede omdat de auto veel geld genereert in landen als de VS, China, Japan en Korea, waar de auto wél wordt gekocht door plastisch chirurgen, tandartsen, makelaars en CEO's. Marktleider Mercedes verkoopt ongeveer 78.000 exemplaren van de S-klasse per jaar, terwijl BMW ongeveer 50.000 van zijn 7-serie verkoopt en meer dan 75 procent daarvan gaat naar bovengenoemde landen. Leuk feitje: de gemiddelde leeftijd van de BMW 7 Serie koper in China is 38 jaar.

Waar de grille groeide, werden de koplampen met laserlicht-technologie juist kleiner en ook ging het mes in de voorbumper. De achterlichten werden 3,5 cm slanker en verbonden met een doorlopende, 6 millimeter dunne LED strook plus een chroomstrip, in navolging van auto's als de Audi A8 en de Porsche Panamera. De uitlaatpijpen bevinden zich voortaan in de achterbumper.

Achter het stuur zit je uitstekend. Er is ruimte genoeg en de vele techniek aan boord zorgt weliswaar niet helemaal voor een direct intuïtieve bediening, maar dat is een kwestie van wennen. Er is bovendien een virtuele assistent die je activeert door ‘Hey BMW’ te zeggen en die via spraakbediening veel taken kan overnemen. Ook handig: gebarenbediening. Maak bijvoorbeeld voor de multimedia-installatie een gebaar met je duim naar rechts en het volgende nummer wordt gedraaid.

De 7 Serie is voortaan voorzien van een bij de bekerhouder gesitueerde inductielader voor de telefoon en het aantal rijhulpassistenten is schier oneindig. De parkeerassistent bevat tegenwoordig ook een functie die Reversing Assistant heet. Daarmee kun je 50 meter achteruit rijden langs exact dezelfde lijn die je vooruit reed. Handig als je per ongeluk in een smalle donkere straat, of doodlopende geitenpad in de bergen bent beland en niet kunt keren.

Wij reden met de 750 Li xDrive. Dit model beschikt over een gewijzigde V8 die voortaan 80 pk meer produceert, namelijk 530 pk. De 4.395 cc motor is daarnaast goed voor een trekkracht van 750 Newtonmeter bij 1.800 tot 4.600 toeren per minuut. De acceleratie van 0-100 km/u neemt 4,0 seconden in beslag en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. BMW geeft een gemiddeld verbruik van 9,5 liter per 100 km op, hetgeen een CO2-emissie van 217 gram/km betekent.

Ondanks het feit dat we met de verlengde uitvoering reden, merkten we daar niets van. Dat komt door de achterwielbesturing, die je het gevoel geeft met een stuk kortere auto op pad te zijn. Wie wil, kan zelfs uitermate sportief rijden met deze kolos. De motor doet het geweldig dankzij het enorme koppel en de besturing is ook ‘des BMW's’: lekker direct en met veel gevoel. Dé plek is echter de stoel rechts achterin. Je zit daar als een vorst, met uitzicht op grote touchscreens en een stoel die lekker onderuit kan.

Wanneer je zelf rijdt, kan dat lekker sportief, maar als je je laat rijden, is ook uiterst comfortabel reizen mogelijk. Dat komt door de adaptieve, elektronisch gestuurde schokdempers en de luchtvering met automatische niveauregeling. De automaat doet zijn werk voorbeeldig en kan ook handmatig worden bediend met flippers achter het stuur. De 7 Serie is voorzien van akoestisch glas en meer isolatiemateriaal in onder meer de B-stijl en de wielkasten voor meer stilte aan boord. En dus is dit een soort business class op wielen. Drankje erbij en een krantje lezen - als de 38-jarige Chinese 7 Serie-koper nog weet wat een krant is.

