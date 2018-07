Hoe de autonoom rijdende auto het huizentekort in steden oplost

ANWB overspoeld door reizigers met pech: 'Doe vooraf een paar checks'

29 juli De ANWB is dit weekend overspoeld met pechmeldingen van vakantievierende Nederlanders. Alleen bij het steunpunt in Lyon kwamen gisteren al 1600 meldingen binnen. Volgend weekend is het nóg drukker op de wegen naar de zon.