Hoe het ‘witste wit ter wereld’ de actieradius van elektrische auto’s vergroot

Tesla levert recordaan­tal nieuwe auto’s af ondanks chiptekort

3 oktober De leveringen bedroegen om precies te zijn 241.300 voertuigen. Verreweg het grootste deel van de verkopen betrof de Model 3 en Y. In welke landen ze precies zijn verkocht, werd niet naar buiten gebracht. Waarschijnlijk met name in China en de Verenigde Staten, want dat zijn de belangrijkste markten voor Tesla. In Nederland heeft het Amerikaanse merk het moeilijk. In heel het jaar werden er nog geen tweeduizend Tesla's verkocht. Nieuwere elektrische auto's van andere merken doen het beter. Van de elektrische Skoda Enyaq werden er dit jaar al 3600 verkocht.