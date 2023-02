Hoe kan de garantie op eenzelfde auto per land verschillen?

VRAAG & ANTWOORD‘Op mijn nieuwe Mazda CX-60 zit 3 jaar of 100.000 kilometer garantie’, aldus lezer Peter van den Berg in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Op dezelfde auto krijg je in Duitsland en Oostenrijk 6 jaar of 150.000 kilometer garantie. Ik vind dat gek, temeer omdat de auto in die landen ook nog eens 3000 euro goedkoper is. Dan heb ik het verschil in btw en bpm er al afgehaald, anders bedraagt het prijsverschil zelfs 5000 euro. Het zou toch rechtvaardiger zijn om binnen de Europese Unie overal dezelfde garantietermijn te verstrekken?’