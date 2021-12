Hoe Max de racende jonkheer weer tot leven wekte

Wat is het verband tussen Max Verstappen, jonkheer Carel Godin de Beaufort en Heel Holland Bakt? Dat kunnen Willem en Aert van der Goes, twee innemende jongens van 20 en 18, het beste uitleggen. ,,Elke keer dat Max weer iets bijzonders doet, is er wel iemand die naar oom Carel vraagt. Max heeft hem weer tot leven gewekt.”



Carel Godin de Beaufort overleed veel te vroeg, op zijn 30ste, bij een crash op de Nürburgring in 1964. De racende jonkheer, zoals zijn bijnaam luidde, was de eerste Nederlander die punten haalde in de Formule 1. Hij was in zijn tijd misschien wel net zo'n fenomeen als Verstappen, alleen was de autosport toen veel kleiner. Hij reed Porsche, kreeg ook wel hulp van dat automerk, maar betaalde eigenlijk alles zelf. Dat ging zover dat als de organisatoren van de jaarlijkse Grand Prix in Zandvoort te zuinig waren om een openingsfeest te geven, hij alle coureurs maar bij hem thuis uitnodigde, vertelt Willem. Aert laat een ingelijst linnen servet zien waarop de handtekeningen van de coureurs staan die op 23 mei 1961 zo'n feest bijwoonden. Graham Hill staat er tussen, in 1962 en 1968 wereldkampioen. ,,Met zijn 1 meter 90 en schoenmaat 48 was Carel helemaal niet gebouwd om coureur te worden", vertelt Willem. ,,Hij reed daarom op zijn sokken. Dat scheelde in elk geval weer die grote schoenen in de auto.”

Christian Horner

De coureur die we dus als verre voorloper van Max Verstappen mogen beschouwen, woonde op Landgoed Maarsbergen, in Utrecht. Hij had geen kinderen, maar wel een zus, Cornelie, die hem op al zijn races vergezelde. ,,Zij was zijn Christian Horner”, zegt Willem, in een verwijzing naar de ploegleider van Verstappens Red Bull. Wat in die tijd ook betekende dat zij de bordjes met de rondetijden omhoog hield. Cornelie, vorige maand 90 geworden, woont nog steeds op Landgoed Maarsbergen. Met haar dochter, dier echtgenoot en twee kleinzoons. Inderdaad: Willem en Aert.

Volledig scherm Aert (links) en Willem van der Goes. Nazaten van de racende jonkheer Carel Godin de Beaufort. © DPG Media

Achterneven van Nederlands eerste Formule 1-coureur dus. Dat klinkt ver weg, maar lezers van De Zeven Zussen weten hoe hecht familiebanden ook dan kunnen zijn. En de jongens - adel verplicht - hechten eraan om de herinnering levend te houden. Aan meer illustere familieleden trouwens. Overgrootvader Johan Willem reed in 1903 op zijn paard in tien dagen naar Wenen, om te bewijzen dat een goed verzorgd paard veel aankon. De jonkheer rende er zelf trouwens hele stukken naast, hij was ook hardloper. Tot de verbeelding spreekt ook Jan Willem Petter, de echtgenoot van Carels zus Cornelie. Hij heeft als commando in 1971 op de Rucphense Heide het leven van zijn kameraden gered door een op de grond gevallen handgranaat onschadelijk te maken. En gaf daarmee het zijne.

Schilderijen

In het kasteel waar Willem en Aert zijn opgegroeid kom je al die illustere familieleden tegen. Hun harnassen staan er nog. Hun schilderijen hangen nog aan de muur. Net als, in de jachtkamer, de talloze trofeeën. Voor oom Carel moeten we naar de slaapkamer van Willem, waar een grote glazen vitrinekast tot in elk hoekje is gevuld met de bokalen die de coureur wist te winnen. Even de racefiets opzij en je kunt erbij. In het koetshuis, verderop op het landgoed, hangt tussen de foto’s aan de muur ook nog het stuur van één van zijn auto’s. De Porsche waarin hij zijn laatste, fatale rit maakte staat in het Louwman museum in Den Haag. Wie daar gaat kijken valt op hoe klein een Formule 1-wagen in die tijd was. Beeldschoon, dat wel, maar veilig?

Volledig scherm Aert (links) en Willem van der Goes. Nazaten van de racende jonkheer Carel Godin de Beaufort met het ingelijste servet uit 1961. © DPG Media

Zijn Willem en Aert fans van hun generatiegenoot Max? Nou, net als veel Nederlanders volgen ze zijn verrichtingen met bewondering, maar het is niet zo dat ze geabonneerd zijn op Ziggo om zijn races live te kijken. Ze racen zelf evenmin. ,,Voor ons was het belangrijker om op ons 16de ons trekkerrijbewijs te halen”, zegt Willem. Zo’n enorm landgoed, 400 hectare, moet namelijk wel onderhouden worden. Houtbewerking, daar zijn ze ook goed in. Aert heeft op zijn 18de zelfs al een eigen bedrijfje in zelfgemaakte houten meubels. Hij gaat volgend jaar Industrieel Ontwerpen studeren in Delft. Willem is eerstejaars politicologie in Leiden.



En hoe zit het nou met Heel Holland Bakt? Aert wijst naar een grasveld. Daar wordt nou steeds die tent opgezet waarin het programma wordt opgenomen. Voor de jongens een goed voorbeeld van de initiatieven die hun moeder onderneemt om het onderhoud van het terrein te bekostigen. Ze weten: ooit zijn zij aan de beurt.