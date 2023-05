Hoe stom is het om putdeksels te ontwijken?

MIJN BLIK EN IK Rick (23) vond zijn droomauto, maar dat was-ie toen hij 'm kocht nog niet: ‘Meer problemen dan gezegd’

Hij spaarde jarenlang en Rick van Miltenburg (23) kon op zijn achttiende dan eindelijk zijn eerste én zijn droomauto kopen. En niet zomaar een. Met zijn Honda Integra type R stond hij al op autoshows in de RAI in Amsterdam en in Ahoy. Om ’m zo te krijgen zoals-ie nu is, was wél flink wat tijd nodig. ,,De auto werd ’s nachts geleverd en later werd duidelijk: hier zit een addertje onder het gras.’’