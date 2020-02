Hoe Tesla-topman Musk crashte met een sportwagen van 20 miljoen dollar

Dat Elon Musk van snelle auto's houdt, is geen geheim. Maar dat hij ooit een tegenwoordig 20 miljoen euro kostende McLaren F1 had, is minder bekend. Twintig jaar geleden reed hij zijn onverzekerde auto bijna total loss.

In het jaar 2000 was Tesla-ceo Elon Musk een softwareontwikkelaar, die zijn eerste bedrijf Zip2 net had verkocht aan Compaq voor meer dan 300 miljoen dollar. Musk hield 22 miljoen over aan de deal en één miljoen daarvan besloot hij meteen stuk te slaan op een McLaren F1 - een van de meest imposante sportwagens ooit gebouwd.



Nadat de auto met chassisnummer 067 werd afgeleverd, een proces dat door CNN werd vastgelegd in dit interview, reed Musk de McLaren als dagelijkse auto. In het eerste jaar had hij al bijna 18.000 kilometer op de teller staan zonder dat hij een krasje op de auto reed. Helaas voor hem ging het op een gegeven moment goed mis, vertelde hij in 2012 aan PandoDaily.

‘Watch this’

De McLaren F1 heeft 630 pk en geen elektronica om 'm op de weg te houden als je in een slip raakt. Op de bewuste dag in 2000 reed Elon Musk samen met collega Peter Thiel naar een afspraak met investeerders voor hun jonge bedrijf PayPal. Peter Thiel vroeg op een gegeven moment wat de auto allemaal kon en Elon Musk sprak, zo vertelde hij later, de woorden: ,,Watch this.’’

De achterwielen van de F1 slipten bijna onmiddellijk door, waarna de auto van de weg raakte en via de schuin oplopende berm werd gelanceerd. De auto draaide een meter boven de grond rond als een discus en kaatste vervolgens weer terug de weg op met een verwoest onderstel, kapotte voorruit en rondom schade aan de body.

Niet verzekerd

,,Het was een wonder dat we niet gewond zijn geraakt”, vertelde Peter Thiel in 2017 aan The New York Times. ,,Ik droeg geen veiligheidsgordel, wat niet aan te raden is.” Elons eerste opmerking was: ,,Wauw, Peter, dat was echt intens.” En toen: ,,Weet je, ik heb allerlei verhalen gelezen over mensen die plotseling veel geld verdienden, een sportauto kochten en vervolgens crashten. Maar ik wist zeker dat het mij nooit zou overkomen, dus ik heb de auto niet verzekerd.”