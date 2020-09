Hoe ver komt elektrische fiets in de praktijk? Handige calculator rekent het uit

Een aantal factoren is bepalend voor de actieradius van een e-bike. Een daarvan is de energieopslagcapaciteit van de accu, want hoe hoger deze is, des te verder je kunt rijden. De capaciteit is doorgaans 400 tot 500 Wh en volgens de fabrikanten kan daarmee tussen de 130 en 200 kilometer gereden worden.

Naast de accu is ook het type motor doorslaggevend. Hierbij kan worden gekozen tussen motoren met een tandwielkast of directe aandrijving, waarbij motoren met directe aandrijving zichzelf kunnen opladen door middel van energieterugwinning tijdens het rijden. De positie van de motor heeft ook invloed op het bereik. In vergelijking met de motoren voor of achter hebben de versies met middenmotoren het voordeel dat ze energiezuiniger zijn, omdat het totale gewicht beter wordt verdeeld.

Ook het rijden in bergachtig terrein of met tegenwind zorgt voor een hoger verbruik en er moet rekening worden gehouden met het totaalgewicht dat wordt vervoerd. Dit omvat naast het gewicht van de chauffeur ook de vervoerde bagage of eventueel een aanhanger. Zelfs als de bandenspanning niet optimaal is, kan de actieradius worden verkleind. Het is verstandig om uit te rekenen wat voor bereik een bepaald model e-bike heeft voordat je 'm koopt. Dat kan vanaf heden dus met deze calculator van elektromotorenleverancier Bosch.

Als je al een e-bike hebt, kun je deze tips gebruiken om het bereik van je accu te vergroten:

- Bescherm je accu tegen koude of warme temperaturen door deze mee te nemen naar binnen nadat de fiets is geparkeerd. Of gebruik een speciale bescherming voor de accu in de winter.

- Ontlaad de batterij nooit volledig. De optimale batterijcapaciteit ligt tussen ongeveer 30 en 80 procent.

- Gebruik bij voorkeur alleen de originele oplader.

- Controleer de bandenspanning en smeer regelmatig de ketting van de e-bike.

- Schakel indien mogelijk naar een lage versnelling of schakel de motorondersteuning uit op vlakke stukken.

