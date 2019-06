Hoe zet ik volume richtingaanwijzer wat harder?

Dat gaat in de Corsa vrij eenvoudig. U trekt de hendels van de richtingaanwijzer (links) én van de ruitenwissers (rechts) tegelijkertijd naar u toe. Vervolgens ziet u in het schermpje van het instrumentarium P1 staan. Nu bent u in het hoofdmenu voor de instellingen. Met de hendel van de richtingaanwijzer kunt u (omhoog of omlaag) naar P7 gaan en daar het volume van de richtingaanwijzers aanpassen. Dit alles wordt uitvoerig beschreven in het instructieboekje.