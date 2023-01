Hoe zit het met boetes na overlijden van de kentekenhouder?

Independer Achter het stuur stappen met verlopen APK is strafbaar

De APK is in heel Europa wettelijk verplicht. Is je keuring verlopen? Dan krijg je automatisch een boete van 150 euro op de mat, zelfs als je niet op de weg bent geweest. Word je door de politie staande gehouden en blijkt de APK verlopen? Dan staat je nog een extra boete te wachten.