Hoeveel citroenen heb je nodig om een auto te starten?

De video van Garage 54 , een populaire pagina waarop bizarre auto-experimenten worden uitgezonden, laat zien hoe het citroenzuur van citroenen kan worden gebruikt om elektriciteit te geleiden. Met een citroen kun je best een lampje laten branden, maar met veel citroenen zijn meer dingen mogelijk, zo redeneren de mannen. Een auto starten bijvoorbeeld.

De mannen kopen 1.000 citroenen en snijden ze in twee stukken, waarna ze alle helften verbinden met koperen en zinken draden. Zodra de honderden citroenen op een mat liggen, bedraagt de totale spanning ongeveer 13,5 volt. Genoeg voor een auto zo lijkt het, want die neemt met 12 volt genoegen.

In eerste instantie lijkt de motor aan te slaan in de video, maar dat komt doordat zijn collega hem voor de gek houdt. De ‘citroenaccu’ blijkt slechts 1,5 milliampère sterk te zijn. Om een auto te starten is ongeveer 100 ampère nodig. Uiteindelijk komen de mannen tot de conclusie dat ze 66 miljoen citroenen nodig hebben om een ​​auto te starten.