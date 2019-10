Hond rijdt bijna een uur in bumper mee met auto na aanrijding

Volgens de politie had de chauffeur van de auto bij het ongeluk door dat ze iets geraakt had en stopte ze om haar auto te bekijken. De vrouw bleek niet bijzonder alert: ze merkte weliswaar de geleden schade op, maar zag een volgroeide hond in haar bumper over het hoofd.



Na ongeveer 25 kilometer rijden hoorde de vrouw geluiden en stopte ze opnieuw om haar auto te bekijken. Ze belde meteen het alarmnummer 911 toen ze ditmaal wel zag dat ze vanuit haar bumper aangestaard werd door een paar hondenogen.



De hond werd door de hulpdiensten naar een dierenziekenhuis gebracht. Coco, zoals het driejarige dier genoemd wordt, is op dit moment nog in behandeling voor de opgelopen blessures. Ze brak onder andere een elleboog tijdens het voorval. Volgens een medewerker van het dierenziekenhuis waar Coco behandeld wordt heeft het beest ‘veel geluk’ gehad met het feit dat ze het voorval overleefde.