Hoop op beter geparkeerde deelscooters door beloningen: ‘Midden op de stoep, dat is toch asociaal?’

mijn allessie Aan Amerikanen bij Silvia en Ruud geen gebrek: ‘We noemen deze Christine 2, naar 't boek van Stephen King’

In hun kindertijd waren Silvia Brinkerink (58) en Ruud Geurts (54) al verknocht aan auto’s. Toen ze ‘groot’ werden had zij met haar ex een garagebedrijf en sleutelde hij hobbymatig heel wat af. Het lot bracht hen bij elkaar en de liefde voor Amerikaanse auto’s is de gemene deler. Ze hebben er maar liefst drie voor de deur staan.

5 augustus