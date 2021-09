Horrorpoller op ‘crashramplaan’ heeft nu eigen liedje: ‘Bam, weer een auto naar de maan’

Zelfs met verkeersre­ge­laars rijden bestuur­ders op de beruchte ‘horrorpol­ler’: Voor de 25ste keer raak

20 augustus Het ging anderhalve maand goed, maar vandaag is voor de 25ste keer een automobilist op de ‘horrorpollers’ bij het HagaZiekenhuis aan de Escamplaan geklapt. Het is het eerste ongeluk sinds de gemeente Den Haag besloot verkeersregelaars bij de bussluis in te zetten.