Huurauto voor prijs van kopje koffie?

Auto hurenOp je Zuid-Europese vakantiebestemming voor twee weken een kleine auto huren voor 26,77 euro. Het is mogelijk. Maar of het verstandig is...

Het staat er echt. Een Opel Corsa voor vijftien dagen, met ophalen en terugbrengen op de luchthaven van Madrid: kost in totaal nog geen 30 euro! Twee weken lekker rondscheuren (maximaal 2250 km) voor ongeveer de prijs van een kop koffie per dag. De verhuurder: Firefly, gevonden via vergelijkingssite Easycar.com.

Zou het een tikfoutje zijn? Nee, leert een check bij andere vergelijkingssites: Firefly biedt meerdere huurauto's tegen bodemprijzen.

Extra opmerkelijk: bij concurrenten als Thrifty (€222,73) Hertz (€225) en Avis (€337,83) is de huurder soms meer dan het tienvoudige kwijt. En ja, het betreft de huur van een Opel Corsa in exact dezelfde periode (14-29 juni) in dezelfde stad (Madrid), op dezelfde luchthaven, op hetzelfde meetmoment.

De kale huurprijzen van autoverhuurders verschillen enorm. Naast Firefly is ook concurrent Goldcar (€55,90 voor een Corsa voor 15 dagen, met maximaal 1500 kilometer) erg goedkoop.

Toeslagen

Dat lijkt te mooi om waar te zijn. En dat is het ook, concludeerde de Consumentenbond vorig jaar na een onderzoek naar verhuurders in Zuid-Europa. Zo bleek de huur van een auto op Ibiza voor nog geen euro per dag in de praktijk te leiden tot een heel ander bedrag. Een ingehuurde mysteryshopper moest in een enkel geval - weliswaar met extra's als huur van een navigatiesysteem - ter plekke uiteindelijk ruim 500 euro aftikken. De reden: bijkomende kosten als brandstof (tot 150 euro voor een volle tank), 'afleverkosten' en onduidelijke verzekeringen.

'Een auto huren in het buitenland is een mijnenveld', concludeerde de Consumentenbond dan ook na bestudering van de 'verstopte kosten en oneerlijke voorwaarden'. Vooral in het hoofdstuk 'verzekeringen' is de transparantie ver te zoeken. Zo betekent 'allrisk' zeker niet dat je tegen alle schade bent verzekerd. Maar ook wie 'allrisk uitgebreid' kiest, moet nog flink spitten in de voorwaarden om na te gaan of alles is afgedekt.

Ook de borg is een bron van zorg: bij nogal wat maatschappijen wordt ter plekke 1000 euro op de creditcard van de consument geblokkeerd. En die 1000 euro is ook de hoogte van het eigen risico dat meerdere verhuurders rekenen. Niet iedere vakantievierder vindt het een geruststellend idee dat vervolgens ieder opspattend steentje tot flinke bijkomende kosten kan leiden.

Daarnaast kunnen de 'extra's' flink in de papieren lopen. Prijsvergelijker Tix.nl publiceerde vorige week de resultaten van een eigen onderzoek (huurperiode ook 15 dagen, 14-29 juni). Daaruit bleek dat voor een stoelverhoger of kinderzitje in sommige gevallen liefst €130 (Sixt) moet worden betaald. Sneu als je bedenkt dat een stoelverhoger in dezelfde periode bij Thrifty €12,30 kost. Nog sneuer als je bedenkt dat je voor die €130 van Sixt makkelijk drie gloednieuwe, superdeluxe stoelverhogertjes had kunnen kopen. En extra zuur als je 's avonds na een lange vlucht met uitgeput gezin bij de autohuurder arriveert en de baliemedewerker blaft dat je niet zonder zo'n verplichte stoelverhoger richting vakantiebestemming mag rijden.

All-in huurauto

De Consumentenbond ontraadt het boeken bij prijsvechters, vooral omdat de vakantievierder niet of nauwelijks kan achterhalen wat hij uiteindelijk kwijt is. Beter is het, aldus de bond, om te boeken bij een bedrijf als Sunny Cars, dat 'all-in huurauto's' met een onbeperkt aantal kilometers biedt. Daar is het eigen risico afgekocht bij schade en diefstal en is dekking van glas-, banden-, bodem- en dakschade standaard inbegrepen. En, meldt Sunny Cars, uiteindelijk ben je dan tóch goedkoper uit.

Of die claim terecht is, valt lastig te bewijzen. Feit is dat een auto in de economy-klasse in onze steekproef bij Sunny Cars beduidend meer kost dan een kop koffie per dag: €269 voor een VW Polo is de goedkoopste optie. Maar het zorgt er wellicht voor dat je, op dat terras met zeezicht, net iets onbezorgder geniet van je koffie. En dat gevoel is onbetaalbaar.

Tips

- Boeken via vergelijkingssites zoals Skyscanner, Rentalcars.com en Autohuren.com is vaak goedkoper dan via de site van de verhuurder.

- Lokale verhuurders zijn vaak goedkoper dan grote firma's als Avis en Hertz.

- Lees reviews over de verhuurder. Zo komt prijsvechter Firefly er bekaaid vanaf in vergelijking met de concurrenten.

- Kies altijd voor een vol-vol-tankregeling, dus met een volle tank meenemen en volle tank afleveren. Anders rekenen verhuurders soms bizarre bedragen voor brandstof.

- Let op extra kosten als schoonmaak van de auto, leeftijdstoeslag, administratiekosten, servicekosten en aflevertoeslag.