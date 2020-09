Hyundai Tucson grondig vernieuwd: indrukwekkende veiligheidsinnovaties

Hyundai heeft de Tucson grondig vernieuwd. Er is vooral veel geïnvesteerd in nieuwe veiligheidssystemen en in het infotainment. De vierde generatie komt in januari 2021 naar Nederland en kort na de introductie debuteert de allereerste plug-in hybride van de Tucson.

Sinds 2004 zijn er wereldwijd meer dan 7 miljoen Tucsons verkocht. Daarmee is de Tucson de bestverkopende SUV wereldwijd, zegt Hyundai. Maar concurrent Toyota zegt juist dat zijn RAV4 de meest verkochte SUV ter wereld is. Gepoch met verkoopaantallen is autofabrikanten niet vreemd.

De nieuwe Tucson komt als stekkerloze hybride, als plug-in hybride en ook met een 48-volt mild hybrid-aandrijflijn. De enige versie die dan nog ontbreekt is een volledig elektrisch model. Die stap durfde Hyundai blijkbaar nog niet aan. Hyundai-fans blijven wat dat betreft voorlopig aangewezen op de Kona.

Veiligheid

In de nieuwe Tucson maken vooral de innovaties op veiligheidsgebied indruk. De auto krijgt zeven airbags, inclusief een nieuwe zijairbag achterin die moet voorkomen dat passagiers op de achterbank bij een aanrijding met elkaar in botsing komen. Worden de airbags geactiveerd in geval van een frontale of zijdelingse aanrijding, dan zorgt Multi-Collision Braking automatisch voor een noodstop om het risico op vervolgaanrijdingen te verkleinen. Concurrent Volkswagen heeft een soortgelijk systeem ook.

Het automatische noodremsysteem met radar werkt in de Tucson nu ook op kruispunten. Het detecteert tegemoetkomend verkeer wanneer de bestuurder op een kruising linksaf slaat. Als een voorligger wegrijdt en de bestuurder niet tijdig reageert, bijvoorbeeld in files of wachtend voor een verkeerslicht, zal de auto een waarschuwing geven.

Kaartgegevens

Semi-automatisch rijden is mogelijk in de nieuwe Hyundai. De adaptive cruisecontrol gebruikt sensoren en kaartgegevens om automatisch de snelheid van de auto aan te passen aan de plaatselijke limiet. Smart Cruise Control Curve (NSCC-C) past op basis van sensoren en kaartgegevens automatisch de voertuigsnelheid aan in bochten. Bij het uitkomen van de bocht wordt het rij-tempo automatisch hervat naar de ingestelde snelheid.

De dodehoekbewaking is uitgebreid met een subtiele remingreep om te voorkomen dat de auto in botsing komt met andere voertuigen bij het wisselen van rijstrook. Uniek in deze prijsklasse is Blind View Monitor-systeem (BVM). Dit systeem toont het achter- en zijaanzicht van de auto op het digitale instrumentenpaneel wanneer de bestuurder de richtingaanwijzer activeert. De bestuurder heeft zo een beter zicht op eventueel verkeer in de dode hoek en krijgt visuele ondersteuning in donkere en regenachtige omstandigheden.

In de hybrideversies kan de bestuurder de Tucson met behulp van de radiografische contastsleutel zelfstandig een parkeervak in en uit laten rijden. De bestuurder kan daarbij desnoods buiten de auto blijven staan. Ook nieuw is Safe Exit Warning (SEW), dat inzittenden waarschuwt voor overig verkeer als ze de portieren willen openen om uit te stappen. En Rear Occupant Alert (ROA) voorkomt dat personen op de achterbank – zoals kinderen – worden vergeten bij het verlaten en vergrendelen van de auto.

Emotionele kwaliteiten

De nieuwe Tucson is ontworpen volgens de nieuwe designtaal Sensuous Sportiness van Hyundai. ,,Met Sensuous Sportiness beogen we de emotionele kwaliteiten van autodesign te verbeteren. We willen dat onze klanten in vervoering raken’’, aldus SangYup Lee, de baas van het Hyundai Global Design Center. Opvallend is de grille, waarin de designers zogenoemde Parametric Hidden Lights hebben verwerkt. Is de verlichting uitgeschakeld, dan vallen de donkere geometrische patronen van de grille op en is er geen onderscheid tussen de designelementen en de led-dagrijverlichting. Wordt de dagrijverlichting ingeschakeld, dan verandert het donkerchromen design van de grille dankzij ‘half-spiegel-verlichting’ in juweel-achtige vormen. De nieuwe Tucson is ook de eerste Hyundai met een ‘verborgen’ wisser op de achterruit. Die zit onder de spoiler.

Watervallen

Bij de vormgeving van het interieur lieten de ontwerpers zich inspireren door watervallen. Bijzonder zijn de dubbele zilverkleurige sierlijnen die van het middenpaneel naar de achterportieren lopen en de ventilatieroosters die van de portieren overlopen naar de middenconsole.

Het nieuwe 10,25 inch touchscreen maakt de meeste fysieke knoppen en schakelaars overbodig. Ook de klimaatregeling wordt daarmee bediend. Het is de vraag of dat een succes is; bij tal van andere auto's is deze oplossing inmiddels uiterst onhandig gebleken.

De Tucson-rijder kan voortaan op afstand het voertuig lokaliseren, op afstand ver- of ontgrendelen en ook het brandstofpeil bekijken, via de Bluelink-app. In het gebruikersprofiel daarvan worden de infotainmentvoorkeuren van gebruikers opgeslagen, zoals taal, Bluetooth-koppelingen, navigatie, spraakherkenning en favoriete radiostations. De nieuwe kalenderintegratie maakt het mogelijk je Apple- of Google-agenda op het centrale beeldscherm te bekijken.

Als bestuurders de Tucson binnen een straal van 200 meter tot twee kilometer van de bestemming moeten parkeren, kan Last Mile Navigation worden geactiveerd om de begeleiding die in de auto is gepauzeerd, te hervatten in de Bluelink-app. Te voet kan je dan via je smartphone de navigatie blijven volgen.

Veel aandacht is besteed aan de klimaatregeling. De nieuwe Multi-Air Mode creëert een aangenamer binnenklimaat met behulp van een geleidelijke, zachte luchtstroom. De klimaatregeling met drie zones bereikt nu zowel de passagiers achterin als de inzittenden voorin. Bovendien zorgen geventileerde en verwarmbare stoelen voorin en verwarmbare stoelen achterin (!) voor meer comfort.

Sleeping Mode

Met de zogenoemde Walk-in Device kan de bestuurder de passagiersstoel voorin verschuiven en achterover zetten , middels een knop op de zijsteun van de stoel. En in de Rear Sleeping Mode kunnen bestuurder en bijrijder voorin naar muziek luisteren, zonder de slapende inzittenden achterin te storen. Het signaal naar de luidsprekers achterin wordt dan onderbroken.

De Tucson is bij deze vernieuwing nauwelijks gegroeid. Hij is welgeteld 20 millimeter langer en 15 millimeter breder geworden. Hyundai belooft evenwel 26 millimeter meer beenruimte bij de achterbank. Afhankelijk van de motorisering is de bagageruimte vergroot met 33 tot 107 liter inhoud. Deze meet nu maximaal 620 of 1799 liter (met neergeklapte achterbankleuning).

De keuze uit motoren begint bij de 1.6 T-GDI Smartstream 110 kW (150 pk) met 48V mild hybrid – 2WD en de 1.6 T-GDI Smartstream 169 kW (230 pk) hybride – 4WD. De 1.6 T-GDI plug-in hybride heeft een nieuwe 1,6-liter T-GDI Smartstream benzinemotor, een 44,2 kW sterke elektromotor, een 1,49 kWh lithium-ion-polymeerbatterij en een 6-traps automaat. Er is bij deze versie keuze uit voorwiel- of vierwielaandrijving en met een systeemvermogen van 169 kW (230 pk) is dit voorlopig de sterkste aandrijflijn in het programma. Hyundai levert ook een aandrijflijn met 48-volt mild hybrid-technologie. Dit is een 1,6-liter T-GDI Smartstream-benzinemotor met 110 kW (150 pk) vermogen en voorwielaandrijving met een Intelligent Manual Transmission met zes versnellingen (6iMT). De prijzen zijn nog niet bekend.

