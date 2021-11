‘Ik reed veel harder’, zegt man boos nadat hij is gepakt met snelheid van 173 kilometer per uur

Een 26-jarige Pool is afgelopen weekend gepakt nadat hij op de A16 met hoge snelheid een politieauto inhaalde. Toen hij werd gewezen op zijn snelheid van 173 kilometer per uur, beweerde hij dat hij veel sneller had gereden.

De agenten zetten niet alleen de achtervolging in omdat hij ze inhaalde met een snelheid van 163 kilometer per uur, maar ook omdat de auto sinds maart 2021 geen geldige registratie meer had. Tijdens de achtervolging liep de snelheid op tot bijna 190 kilometer per uur.

De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant zette de man in Dordrecht langs de kant, zo meldt het korps op Twitter. Na aftrek van de wettelijke correctie kreeg de man een boete voor een overtreding van 173 kilometer per uur. Daar was de Pool, die in een oudere Audi A4 reed, het niet mee eens.

220 kilometer per uur

Hij verklaarde dat hij 189 kilometer per uur had gereden en beweerde dat zijn auto nog veel harder kon. Vervolgens liet hij de agenten een filmpje zien waarin de auto 220 kilometer per uur rijdt. Maar omdat de politie niet kon vaststellen of hij die snelheid in Nederland had gereden en zelf achter het stuur zat, kreeg hij daarvoor geen bekeuring.

Wel bleek dat de Poolse bestuurder geen rijbewijs had. Ook kon hij zich niet legitimeren en bleek hij onder invloed te zijn van drugs. De man kreeg een bekeuring voor te hard rijden, rijden zonder rijbewijs, rijden in een auto zonder geldige registratie en rijden onder invloed.

