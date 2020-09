‘Ikea-truckers’ wonen onder erbarmelijke omstandigheden in cabine: ‘Het zijn middeleeuwse toestanden’

Ruim vijftigdui­zend euro verstopt in een emmer in een Maastricht­se kelder is geen drugsgeld

23 september Een Maastrichtse familie krijgt bijna 57.000 euro terug waar beslag op was gelegd door de Belgische justitie, omdat de zoon verdacht wordt van drugshandel. Ze hebben de rechtbank ervan overtuigd dat het eerlijk geld is. De bankbiljetten lagen in een emmer in de kelder en in een kast op de slaapkamer. Geld dat in een meelpot was gevonden (4500 euro), krijgt de familie niet terug.