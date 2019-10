‘In 2030 is elke Mazda elektrisch’

Eerst nog even wat feitjes. De Mazda MX-30 komt pas in de tweede helft van volgend jaar naar Nederland, maar hij is nu al wel te bestellen. De prijs is al bekend: € 33.990. Dat is niet veel meer dan de even grote Mazda CX-30 op benzine, die leverbaar is vanaf € 29.990. Maar het rijbereik op stroom is met 200 kilometer relatief klein: een kleiner accupakket maakt het nu eenmaal mogelijk een elektrische auto goedkoper te maken.

We reden onlangs al met de Mazda MX-30, maar toen reed hij nog incognito rond onder de werktitel e-TPV. Het uiterlijk en het dashboard waren geleend van de CX-30, zodat niemand doorhad dat we eigenlijk met een heel nieuw model onderweg waren. Op de Tokyo Motor Show werd de uiteindelijk auto onthuld en toen bleek dat hij suicide doors krijgt: de achterportieren openen andersom. Qua afmetingen lijkt hij nog steeds op de CX-30, al loopt de daklijn scherper af.

Keerpunt

Als een auto de magische lettercombinatie MX krijgt, móeten we vragen wat de achterliggende reden is. Waarom heet de elektrische Mazda MX-30? ,,Bij Mazda staat MX voor vernieuwende modellen”, vertelt Youichi Matsuda. “Dertig jaar geleden was er eigenlijk geen traditionele roadster meer te koop. De MX-5 was daarom precies de juiste auto op het juiste moment. De MX-30 is weer zo’n keerpunt: de elektrificatie van auto’s is een van de meest ingrijpende ontwikkelingen in de autogeschiedenis.”

Waar de MX-5 ook stijltechnisch afweek van wat we kenden, is het uiterlijk van de MX-30 relatief gewoon gebleven. Dat deed het team van Matsuda bewust: ,,De meeste kopers hebben nooit eerder in een elektrische auto gereden. Ze moeten zich meteen thuis voelen in de MX-30. We willen de overgang voor hen niet te groot maken. De stilte van een elektrische auto kan bijvoorbeeld tegennatuurlijk voelen als je dat niet gewend bent. Vandaar dat we in de MX-30 een geluid gaan toevoegen dat doet denken aan een benzinemotor.

,,Ook het uiterlijk wijkt niet te veel af van wat klanten gewend zijn. Iedereen moet de MX-30 meteen als Mazda herkennen. Maar we wilden wél iets doen dat afweek van wat mensen al kennen en toch in de traditie past van Mazda. Daarom hebben we de zelfmoorddeuren gemonteerd, al zeggen we zelf liever ‘freestyle’-deuren. De RX-8, een sportwagen die ruim tien jaar geleden te koop was, had ze ook.”

Het interieur wijkt flink af van dat van de CX-30. Zo is een deel van de middentunnel gemaakt van kurk en werden voor de deurpanelen gebruikte petflessen toegepast. ,,Het is duurder dan nieuw plastic gebruiken, maar we zien het als een morele verantwoordelijkheid om nu eens niet te veel met de kosten bezig te zijn“, licht Matsuda toe.

Mazda heeft een reputatie hoog te houden met het ‘nét even anders doen’. Dat is bij de MX-30 ook het geval: vanaf 2021 wordt hij leverbaar met een range extender. Een rotatie- of wankelmotor (ook al typisch Mazda) en een generator genereren dan stroom, zodat de auto verder komt dan 200 kilometer. Waarom niet gewoon een groter accupakket? ,,Dat heeft twee redenen”, vertelt Tomiko Taekuchi, de EV Program Manager. ,,De eerste is dat de productie van accu’s op dit moment nog een enorme belasting is voor het milieu. Ten tweede willen we de prijs van de MX-30 betaalbaar houden. Een range extender is goedkoper en makkelijker te produceren dan een groot accupakket.” Verder wijst ze erop dat de meeste automobilisten - ook in Nederland - voor woon-werk-verkeer zelden meer dan 60 kilometer rijden. Aan trends – een rijbereik van meer dan 500 kilometer, waar Tesla zo trots op is – heeft ze geen boodschap: ,,Mazda volgt mensen, geen trends.”

Elektrische MX-5?

Hoe is het intussen met de Mazda aller Mazda’s, de MX-5. Is er toekomst voor deze roadster? Absoluut, zegt Tomiko Taekuchi. ,,In 2030 is elk Mazda-model in meer of mindere mate elektrisch. Het kan gaan om een hybride, een plug-in hybride (brandstof én stekker) of een volledig elektrische auto. Waarom zou de MX-5 niet met een elektromotor geleverd kunnen worden?” Ontwerper Youichi Matsuda voegt toe dat de MX-5 hem dierbaar is. ,,De MX-5 hoort gewoon bij Mazda. Ik rijd al dertig jaar in een MX-5 van de eerste generatie. Daar komt straks een MX-30 bij. Maar wat er ook gebeurt, die MX-5 blijf ik rijden tot ik erbij neerval.”

Mazda 2

Rest de vraag wanneer Mazda met andere elektrische auto’s op de markt gaat komen. Een miljoenenstad als Tokio zou toch ideaal zijn voor een kleine elektrische auto? Bijvoorbeeld een elektrische Mazda 2? Tomiko Taekuchi lacht en zegt dat ze nog niets over toekomstige modellen mag loslaten, maar daaraan voegt ze met veelbetekenende blik nog wél iets toe. ,,Laten we zeggen dat het niet onlogisch zou zijn.”

