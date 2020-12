In april een e-bike? Dan nu bestellen: ‘Er zijn forse levertijden’

Robots zijn nagenoeg afwezig in de fabriekshal van Accell Group in Heerenveen. Aan lijn 7 staan 15 mensen op een rij. Frame, stuurpen, bagagedrager, spatborden, motor, wielen. In drie kwartier is een kaal frame veranderd in een moderne e-bike van Sparta, morgen kunnen het ook fietsen van Koga, Batavus of een van de andere merken van de Accell Group zijn. Ze verkopen allemaal als zoete broodjes.