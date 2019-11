In deze Britse stad is over een jaar geen enkele dieselauto meer welkom

De Britse steden zoeken naar oplossingen die voor een deel in de lijn liggen van de maatregelen die ook in Nederland worden overwogen. De Britse stad Bristol is er al over uit. Volgens de autoriteiten aldaar is de dieselmotor de bron van alle kwaad en dus worden vanaf 2021 alle dieselvoertuigen tussen 7 uur ’s morgens en 3 uur in de namiddag niet meer in de stad of op de snelwegen rond de stad mogen rijden.