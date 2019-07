In deze Franse stad mag je nergens harder dan 30 km/u

Overal maximaal 30 kilometer per uur: in de stad Bègles is het een feit. Het is de eerste gemeente van deze omvang in Frankrijk die ervoor gaat. In de 27.000 inwoners tellende gemeenschap is de maximumsnelheid sinds maandag niet hoger dan fietstempo. ,,Het doel is om de openbare ruimte terug te geven aan de bewoners”, zegt de groene burgemeester Clément Rossignol Puech.



Het stadsbestuur hoopt dat door de maatregel het aantal verkeersdoden zal verminderen. ,,Bij een snelheid van 30 kilometer per uur heb je maar 14 meter nodig om te stoppen, in plaats van 28 meter bij 50 kilometer”, zegt Puech. Tegelijkertijd zouden er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten en zou er minder lawaai zijn voor de burgers.



Bovendien vecht Bègles net als veel andere Franse plaatsen tegen het ‘navi-effect’: navigatiesystemen geven het stadje aan als alternatief voor de verstopte in- en uitgangswegen van het naburige Bordeaux en zorgen zo voor extra verkeer. Tot september hebben automobilisten de tijd om te wennen aan de slakkengang. Volgens burgemeester Puech wordt er tot die tijd niet geflitst.