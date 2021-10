In deze vier kleinere plaatsen is de kans op een verkeersongeval het grootst

Help, file! Maar alles zou toch anders worden? ‘Heb geduld, er gebeurt meer dan je denkt’

2 oktober Blij gaan we weer met z’n allen de weg op ’s morgens tussen 7 en 9. Gelaten sluiten we even later weer aan op de snel- of hoofdweg in de regio Amersfoort, waar de files afgelopen week weer vertrouwd lang waren. Vrijdagmiddag stond er alweer 680 kilometer file in het land, de drukste spits van het jaar. Ho, wacht. We gingen het toch anders doen na corona?