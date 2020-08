In dit land zijn Nederlanders boetekampioen

België kan tegenwoordig in 23 Europese talen bekeuringen versturen naar buitenlandse verkeersovertreders binnen de EU. Door de verbeterde gegevensuitwisseling tussen de lidstaten, komen die ook bijna allemaal bij de overtreders op de mat. En het waren er veel, terwijl er door de coronacrisis relatief weinig verkeer was.

Van de in totaal 247.800 bekeuringen voor buitenlanders gingen er dus bijna 90.000 naar Nederland. Niet geheel onlogisch is dat ook de Fransen (76.311 bekeuringen), Luxemburgers (31.186) en de Duitsers (24.837) in de top vier staan. De vijfde plek is voor Poolse overtreders met 16.800 bekeuringen. Gezien het grote aantal flitspalen in België zal het merendeel ongetwijfeld bestaan uit snelheidsboetes.