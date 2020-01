In grensregio hebben tractors al een kenteken

Thaise man koopt auto op veiling waarin enorme lading drugs is verstopt

3:28 De Thaise anti-drugsbrigade heeft per ongeluk een in beslag genomen auto geveild waarin 94.000 amfetaminepillen waren verstopt. De pillen werden ontdekt in de achterbumper, toen de nieuwe eigenaar zijn witte Honda CR-V voor een onderhoudsbeurt naar de garage had gebracht.