In harnas gestorven Amerikaanse postuum uitgeroepen tot snelste vrouw ter wereld

De tien maanden geleden verongelukte Jessi Combs is door het Guinness Book of World Records uitgeroepen tot de snelste vrouw ter wereld. Haar recordauto crashte bij een snelheid van bijna 900 kilometer per uur.

Tijdens het besturen van de North American Eagle Supersonic Speed ​​Challenger in augustus vorig jaar, voltooide Combs twee hogesnelheidsruns op een droge meerbedding in Oregon. Tijdens de eerste run bereikte ze een topsnelheid van 829.368 km/u, terwijl ze in de tweede run een snelheid van 882.615 km/u haalde. Dat komt neer op een op een gemiddelde snelheid van 855.992 km/u.

De informatie is ingediend bij het Guinness Book of World Records. Zij kwamen uit op een gemiddelde snelheid van 841.338 km/u. Daarmee is ze sneller dan het vorige record van Kitty O’Neil, die in 1976 een gemiddelde snelheid van 825,11 km/u haalde. Tijdens een speciaal evenement ter ere van Combs in september vorig jaar zei haar familie dat ze droomde de snelste vrouw ter wereld te worden. Die droom is nu verwezenlijkt.

Jessi Combs overleed tijdens een derde run. Uit onderzoek naar de crash door Sherney’s Office in Harney County in Oregon bleek dat een van de voorwielen van de door straalmotoren aangedreven auto brak tijdens de run, hoogstwaarschijnlijk nadat het wiel een obstakel in de woestijn had geraakt. De recordauto reed op dat moment ongeveer 885 km/u.

Volledig scherm De door een straalmotor aangedreven recordauto. © Carscoops

Volledig scherm Jessi Combs. © REUTERS