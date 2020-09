Instagram-opschepper en Ferrari-verzamelaar vervolgd voor miljoenenfraude

De Europese beurswaakhond heeft al in 2018 het aanbieden van binaire opties verboden. Binaire opties waren lang populair. Voor mensen die met een beperkt bedrag wilden gokken op de beurs was het een gebruiksvriendelijk product: je wint geld ermee of verliest je inzet. Er zijn echter nog heel wat mensen actief die door de mazen van de wet kruipen om op die manier geld te ontfutselen aan kleine particuliere beleggers.

Een daarvan is de onder andere in kringen van autoliefhebbers bekende Instagrammer Josh Cartu, voluit Joshua, die samen met zijn broers David en Jonathan verschillende binaire handelsplatforms opzette. Ze zouden deze naar verluidt zo hebben gemanipuleerd dat ze altijd geld verdienden aan de transacties. Voor deze vorm van fraude worden ze nu vervolgd, aldus de Times of Israel.

Cartu, geboren in Israël maar geëmigreerd naar Canada, zal als hij wordt veroordeeld waarschijnlijk afscheid moeten nemen van zijn verzameling exotische auto’s - voornamelijk Ferrari’s - die hij zo vaak liet zien op zijn populaire Instagram-account. Hij schepte op dit medium ook vaak op over de vele vluchten in zijn eigen jet en helikopter en werd vaak gespot in een Rolls-Royce Phantom.

Cartu stopte in maart met posten op Instagram, waarschijnlijk vanwege lopende onderzoeken naar zijn activiteiten. Hij verblijft volgens The Drive momenteel in Boedapest, waar autoriteiten van over de hele wereld achter hem aanzitten. Waarschijnlijk zal hij dan ook binnen niet al te lange tijd worden opgepakt. De kans is eveneens groot dat er op afzienbare termijn een flink aantal Ferrari's wordt aangeboden op overheidsveilingen.

