Is dit de Jaguar van de toekomst?

Nederland­se vliegende auto mag nu ook de openbare weg op

8:53 De tijd van het prototype is voorbij. In de productiehal van PAL V International in Raamsdonksveer wordt de vliegende auto al in elkaar gezet. Binnen enkele weken gaat het allereerste exemplaar de openbare weg op. Om te testen. Niet schrikken dus als een zwart/oranje autocopter je met een snelheid van 160 kilometer per uur passeert.