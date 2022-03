‘Is het normaal dat mijn elektrische auto nu al minder ver komt?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Ik denk niet dat er een probleem is met uw auto. U bent slechts getuige van het verschil in de fabrieksopgave en de praktijk. Als je een nieuwe elektrische auto in gebruik neemt, laat de boordcomputer de kilometrage zien die de fabrikant voor deze auto opgeeft. Maar zodra u er meerdere ritten mee maakt, zal diezelfde computer constateren dat de fabrieksopgave in de praktijk telkens niet wordt gehaald. Het is een lerend systeem dat zich baseert op de gemiddelde ervaringen. Grote kans dat het in het scherm getoonde rijbereik in de praktijk steeds kleiner wordt, en al helemaal in de wintermaanden als het wat kouder is, of als je relatief veel op de snelweg rijdt.