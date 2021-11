Jaar cel geëist tegen motorrijders die in elf minuten van Breda naar Rotterdam raceten

Automobi­lis­ten opgelet! De Maastunnel is twee nachten afgesloten

De Maastunnel gaat twee nachten dicht vanwege onderhoud. Automobilisten die toch van noord naar zuid of andersom willen, moeten omrijden via de Erasmusbrug of de Willemsbrug. Voetgangers en fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de tunnel.

22 november