Jaco omzeilt de files straks op een bijzondere manier: ‘Het heeft voor mij alleen maar voordelen’

De burgemeester is pissig. Weggebruikers wanhopig. En dan te bedenken dat de renovatie van de Heinenoordtunnel, een essentiële schakel in de A29 even ten zuiden van Rotterdam, nog maar net is begonnen. Vooral de weekendafsluitingen zorgen voor veel chagrijn en er staat nog veel meer op stapel. ,,Zoals het nu gaat, is het onverantwoord.”