Jaguar F-Type met de R van Racen

Rij-impressieDe Jaguar F-Type is in standaard vorm al een sensationele machine, maar afhankelijk van je budget kun je flink upgraden: wil je een F-Type 300, 450 of 575 en als coupé of convertible? Of ga je meteen voor de F-Type R, het 182.560 euro kostende topmodel?

Jaguar heeft de F-Type – een sportieve tweezitter die sinds 2013 op de markt is – een facelift gegeven waar zelfs Marijke Helwegen jaloers op is. Het mooie is dat dat de ontwerpers aan de slag gingen met een goede basis. De Jaguar F-Type is namelijk van huis uit agressief waar het moet en elegant waar het kan. De auto is dus niet voorzien van spoilers omdat dit zogenaamd zo hoort bij een snelle auto. Het ontwerpteam is gelukkig ook niet verzand in een retro-omdat-het-moet ontwerp. Historisch verantwoorde designelementen zoals de dubbele uitlaat, de ovalen grille en de vorm van de achterlichtunits ontlenen hun inspiratie weliswaar aan de E-type, maar dat alles wel in een hypermodern jasje.

Überholprestige

Bij de facelift werden een aantal zaken aangepakt, maar gelukkig weerstond Jaguar de drang om de simpele lijnen van de auto geweld aan te doen. Ze deden zelfs het tegenovergestelde, want het nieuwe model oogt alleen maar zuiverder en puurder. Gimmicks als verzonken deurgrepen, een uitklapbare achterspoiler en andere functionele benodigdheden tasten de opgeruimd ogende carrosserie zo min mogelijk aan. Zelfs ruitensproeiers in de motorkap ontbreken. Die bevinden zich op de wissers zelf -simpel maar geniaal. Bij de facelift is de neus wat scherper en optisch lager. Het leidt tot een meer indringende blik met koplampen die enigszins intimiderend in de achteruitkijkspiegels van voorgangers priemen. De vergrote grille oogt als een opengesperde muil en die combinatie is genoeg om het merendeel van de onterecht links rijdende automobilisten een baantje op te laten schuiven.

Jaguar F-Type R

Tijdens onze testritten regent het en dat zijn omstandigheden waarbij het lastig kan zijn om 575 paardenkrachten onder controle te moeten houden. Gelukkig is de R voorzien van vier aangedreven wielen en hoeveel regen er ook valt, de auto is niet van zijn stuk te brengen. De F-Type R brult het uit met zijn vijf liter metende achtcilinder blok dat extra kracht ontvangt van twee prachtige compressors. De banden blijken fenomenaal veel grip te hebben en we durven bijna tot de limiet te gaan omdat we ons gesteund weten door Jaguar’s elektronische beschermengelen.

‘Over the Air’ updates

De eindeloze golven koppel worden als een romige saus over de acht versnellingen uitgesmeerd. Een tandje erbij dus. Nog meer, nog sneller, tot de pijngrens van de motor wordt bereikt. Een kilometer of vier, vijf gaat het zo voort, totdat het tijd is voor een rijderswissel. Tijd om even van het interieur beter te bekijken. heeft de facelift aangegrepen om het interieur grondig te herzien en af te werken met mooiere materialen. De R is voorzien van mooiere materialen: heerlijke sportstoelen, een prachtig stuur en een aangename sfeer. Ook nieuw: twee grotere beeldschermen met ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto en - net als bij Tesla - ‘over-the-air’ software-updates. Wanneer je de motor start, staan de eerdergenoemde kleppen in het uitlaatsysteem automatisch enkele tientallen seconden open. Dit staaltje auditief machogedrag is nu echter desgewenst uitschakelbaar. Handig wanneer je om zes uur ’s ochtends naar je werk wilt met deze Jag.

Jaguar F-Type R

Hamerslagen

De Jaguar F-Type R is minder spijkerhard dan gedacht. Voor de Britse evenknie van de Porsche 911 GT3 – een auto die ook op het circuit tot zijn recht moet komen – is de auto zelfs redelijk comfortabel. Wil je toch meer hardheid en sportiviteit? Dat kan door het indrukken van de R-knop, die de vering verhardt en een aantal parameters in de bak verandert. Opvallend daarbij is de noemenswaardige afwezigheid van trommelvliesverwoestende hamerslagen – iets waar zijn voorgangers wel om bekendstonden. Het blijkt vooral te liggen aan de toevoeging van fijnstof-filters, iets waar tegenwoordig ook benzinemotoren niet aan ontsnappen.

Ook wanneer het echt hard gaat, zakt de F-Type R niet door het ijs. De besturing voelt minder licht dan zijn voorganger en al is de R niet zo scherp als een 911 GT 3, de auto stuurt goed in en pas wanneer je bewust te hard een bocht ingaat, glijdt de auto langzaam over zijn voorwielen naar de buitenant van de bocht. Doordat de demping minder stug is dan de vering, voelt het onderstel niet onrustig aan, maar vooral veilig en stabiel. De bak schakelt supersnel met dank aan de parameters van de Jaguar XE SV Project 8. De remmen doen hun werk uitstekend en de balans in de auto is goed.

Jaguar F-Type R

Geen SVR

De F-Type is ook leverbaar met een 2,0-liter viercilinder turbobenzinemotor met 300 pk. Geheel nieuw is de 450 pk sterke 5,0-liter supercharged V8, die leverbaar is met zowel achterwielaandrijving als vierwielaandrijving. Beide versies accelereren in slechts 4,6 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 285 km/u. Naar verluidt komt er geen overtreffende trap boven de F-Type R. Bij het vorige model was er een – eveneens 575 pk sterke – Jaguar F-Type SVR, maar naar verluidt wil Jaguar het SVR-logo laten vallen en dus kan dit gezien de stekkerversies die komen gaan wel eens heel lang de ultieme F-Type blijven. De prijslijst van de vernieuwde Jaguar F-Type begint bij 91.300 euro voor het 300 pk sterke instapmodel. De F-Type R is leverbaar vanaf 182.560 euro.