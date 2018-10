'James Bond-besturing' op auto's: Ford vraagt patent aan

In de film The World is not Enough bestuurt James Bond een BMW 7 Serie met een speciaal aangepaste Sony Ericsson telefoon. Als het aan Ford ligt, is deze gadget binnenkort niet meer voorbehouden aan geheim agenten.

De autobouwer heeft namelijk patent aangevraagd op technologie waarmee je je smartphone of tablet kunt gebruiken om te sturen. Je hoeft dus niet in een auto te zitten wanneer je deze probeert te parkeren. Handig voor het bereiken van moeilijke parkeerplaatsen en ook om de auto naar je toe te laten rijden.

Door de telefoon of tablet te draaien, draait het stuur en via het kantelen van de tablet ga je voor- of achteruit. Een alternatieve optie voor autobezitters is om een ​​afbeelding van een stuurwiel weer te geven op het telefoonscherm, waar je met je vinger aan kunt draaien.

Volledig scherm © United Artists Pictures

De telefoon wordt draadloos verbonden via wifi of Bluetooth, die beide bereikbeperkingen hebben. In de praktijk betekent dit dat de virtuele technologie waarschijnlijk wordt beperkt tot het parkeren van de auto op een krappe plaats waar je de deur niet kunt openen.

Overigens hebben Mercedes, BMW en Tesla soortgelijke technologie op de markt. Daarbij stuurt de auto volledig zelfstandig om in of uit een krap parkeervak of een garage of carport te komen, terwijl de bestuurder ernaast staat. Het nieuwe van het systeem van Ford is de veel uitgebreidere afstandsbediening, waarbij de automobilist buiten de auto gewoon kan blijven sturen.

Het systeem van Ford wordt ondersteund door sensoren die de afstand tussen auto's en de snelheid van de auto kunnen regelen. En omdat de auto op afstand nog steeds door een mens wordt bestuurd, telt de technologie niet als autonoom. Er kunnen in Engeland al verzekeringspolissen worden afgesloten die van toepassing zijn op auto-ongevallen zonder bestuurder. Jaguar Land Rover heeft in 2015 een video met vergelijkbare technologie uitgebracht, maar heeft deze nog niet in productie genomen.