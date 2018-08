Japan maakt haast met vliegende auto's

Video Brand in Te­sla-fa­briek, Elon Musk looft snelle inzet brandweer

15:46 In de fabriek van Tesla in het Californische Fremont is brand uitgebroken. Beelden van de plaatselijke brandweer laten grote rookpluimen boven de productiehallen zien. Er zijn geen gewonden gevallen en de schade valt - aldus Tesla - mee.