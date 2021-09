Jasper is geobsedeerd door kentekenplaten: ‘In veel landen zijn bepaalde nummers taboe’

poll Mark betaalt acht jaar lang parkeerbe­las­ting voor een auto die allang gesloopt is: ‘Ik had niks in de gaten’

9 september Van zijn oude auto is allang niets meer over. Mark de Boer bracht de Opel Astra die ooit van zijn opa was in 2013 al naar de sloop. Eén ding vergat hij: het opzeggen van de parkeervergunning. Vervolgens betaalde hij acht jaar lang voor een voertuig dat niet meer voor zijn deur stond. Gelukkig voor hem blijkt de gemeente Rotterdam de beroerdste niet. ,,Een uniek geval.’’