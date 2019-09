Je gaat anders tanken: Euro 95 wordt E10 op 1 oktober

Vanaf maandag worden ook gewone automobilisten met folders en flyers actief geïnformeerd. De branche vindt drie weken niet te kort. ,,We hebben expres tot na de zomervakantie gewacht, dan zijn alle mensen weer terug,” stelt Marnix Koopmans van VNPI.



De voorlichting is nodig nu oude(re) automotoren kleine of grotere problemen kunnen ondervinden van E10. Naar schatting betreft het 600.000 auto's, vijf tot tien procent van het benzinepark. ,,Vuistregel is dat alle auto’s van na 2000 op E10 kunnen rijden,” vertelt Lisanne Henneveld van BETA. Een keer per ongeluk E10 tanken is overigens geen probleem, zeggen autoexperts. ,,Wie echter zeker wil zijn, kan op de website E10check.nl checken of zijn auto geschikt is.”



De ANWB en BOVAG gaan uit van een rimpelloze overgang, zeker nu E10 al beschikbaar is bij vierhonderd pompstations. Veel Nederlanders kennen E10 bovendien van hun zomervakantie. België, Duitsland en Frankrijk stapten verder al probleemloos over, Luxemburg deed dat in januari. Bij onze zuiderburen tankt acht op de tien benzinerijders nu E10, in Frankrijk bijna de helft en in Finland 68 procent.