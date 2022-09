Je kunt een kanon afschieten bij de Duitse Tankstellen

Mijn Allessie Vroeger was Rick verknocht aan fietsen, nu aan auto’s: afgelopen jaar kocht hij er maar liefst drie

Zo verknocht Rick Willems (30) vroeger was aan fietsen is hij nu aan auto’s. Afgelopen jaar kocht hij er maar liefst drie. De compleet verbouwde Opel Adam is zijn absolute nummer één en dankzij zijn veel oudere Opel Kadett en Volkswagen Polo MK1 leert hij langzaamaan sleutelen.

28 augustus