Jonathan (17) vergeet dat hij moet afrijden, instructeur redt hem: ‘Dit is wel een bijzonder joch’

Jonathan Nentjens (17) is na achttien lessen geslaagd voor zijn rijbewijs. Hadden er ook zestien kunnen zijn, als hij voor zijn eerste examen niet zijn ID-kaart was vergeten. Hadden er ook nog méér kunnen worden. Als zijn instructeur, Ron Wessels, hem deze keer niet had gered.

,,Ja, dit is wel een bijzonder joch”, grijnst Ron Wessels van Autorijschool Ron in Wezep. Jonathan zelf lacht nog harder. Hoe kan het ook anders. Hij is geslaagd. Zijn dag kan niet meer stuk. Want hij moet zelf ook wel toegeven dat het allemaal niet heel goochem verliep. Jonathan was even vergeten dat hij af moest rijden.

,,Ik stond bij hem aan de deur in Kamperveen om hem op te halen”, zegt Wessels. Maar daar was Jonathan niet. ,,Ik belde hem: bleek hij op zijn werk. Hij dacht dat hij donderdag pas moest.” Jonathan lacht schaapachtig. Nu is het een mooi verhaal. ,,Maar we waren dus midden in een fotoshoot voor de website van mijn werk. Ik werk in Swifterbant, bij een autoimporteur”, vult de 17-jarige aan.

Zijn baas reed hem naar het station in Dronten - ‘nadat we toch eerst even snel foto’s van mij gemaakt hadden’ - en zijn instructeur kwam naar het station met de lesauto. Het woord sjezen wordt door de heren doelbewust niet in de mond genomen. ,,Ik reed in de lesauto vervolgens naar het CBR. We hebben onderweg wel gegrapt dat ze me mijn rijbewijs toch nog niet af konden nemen”, zegt Jonathan grijnzend.

Het hoeft niet vermeld: juist in een lesauto moet je je aan de regels houden. ,,Maar het kostte ons wel meer dan een half uur. Toen we aankwamen, waren we precies op tijd. De examinator stond al te wachten.”

Tijd om zenuwachtig te worden?

Het had allemaal wel een voordeel. ,,Tijd om zenuwachtig te worden, had ik niet. Onderweg was ik wel een beetje zenuwachtig of ik het op tijd zou halen. Maar dat kwam gelukkig goed. Het examen ging vlekkeloos. Geen ingreep, niks.”

Nu moet hij nog twee lange weken wachten. ,,Eerst een week op een bijrijderspas, want ik ben pas 17. En dan een week op mijn rijbewijs.” De Kampervener wordt in december 18. ,,Nee, ik heb niet overwogen te wachten tot december. Dan mag ik pas op mijn verjaardag mijn rijbewijs aanvragen. Moet ik nog een week langer wachten. En op mijn werk staat een auto waarin ik mag rijden klaar.”

Zijn instructeur vindt het allemaal wel vermakelijk. ,,Ach, er zijn leerlingen waar je voor omrijdt. Jonathan is er zo een. En de wachtlijsten om af te rijden, zijn zo lang. Hij had echt geluk met dit plekje dat vrijkwam.”

Jonathan is zich ervan bewust. ,,Dat het de eerste keer misging doordat ik mijn ID niet had, was dom en kostte me 100 euro. Maar daar ging het me nog helemaal niet om. Eigenlijk zou ik nu pas in maart aan de beurt zijn door de wachtlijsten. En dat wilde ik echt niet. Dus ik ben blij dat we het gehaald hebben.”

