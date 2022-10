Jonge stapper was geïrriteerd door dronken vrienden en veroorzaakte zwaar ongeluk

Tijdens een avond stappen raken twee maten van een nu 21-jarige knul uit Heijningen dronken. Eén is zo irritant dat hij ze meteen naar huis rijdt. Maar in de auto gaat het helemaal mis.

De jongeling is de BOB op de avond, 19 december 2020. Zijn vriendin valt op de passagiersstoel in slaap, maar zijn vrienden blijven irritant doen op de achterbank. Op de Stadsedijk in Oudemolen gaat dat verkeerd. Als de bestuurder weer een por krijgt, draait hij zich al rijdende om om zijn vrienden terecht te wijzen. Hij neemt echter zijn stuur mee en belandt naast de weg. Doordat hij volgens onderzoek 93 rijdt, terwijl 60 de limiet is, is de klap tegen de boom harder dan nodig.

Een getuige is snel ter plaatse. Hij ontfermt zich over een van de twee vrienden die zwaargewond weg lijkt te lopen. Die is zo dronken dat de getuige hem even op een stoel zet, de bestuurdersstoel. Als de politie komt, wordt de 18-jarige man uit Willemstad als verdachte aangemerkt. Hij heeft niet eens een rijbewijs en in het bloed zit een combinatie van alcohol en cannabis.

‘Had ook kunnen stoppen’

De man uit Heijningen was echter de daadwerkelijke bestuurder die nacht. Woensdag zat hij voor de rechter, omdat hij volgens justitie schuldig is aan het ongeluk door de te hoge snelheid en doordat hij zijn aandacht niet op de weg had.

Officier van justitie Mark de Graaf: ,,Hij had ook op de weg kunnen blijven letten en zeggen dat ze moesten stoppen. Of in elk geval eerst zijn snelheid aanpassen. Ik begrijp wel dat het irritant is en dat je je zo snel mogelijk wil omdraaien, maar misschien had je ook je vriendin wakker kunnen maken. Of wel stil gaan staan en zeggen dat je alleen verder rijdt als ze rustig zijn.” Hij eiste 120 uur taakstraf en een voorwaardelijk rijverbod van zes maanden.

De verwondingen van de vrienden, zijn vriendin en van de verdachte waren zwaar, maar uiteindelijk kwam alles wel goed. En de verdachte? Die erkent zijn fouten. ,,Er is iets gebeurd, dus dat ik dan hier zit is redelijk.’’

Uitspraak 19 oktober.

