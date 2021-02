Joseph (19) belandde 11 maanden geleden in coma, nu wordt hij wakker in heel nieuwe wereld

De 19-jarige Joseph Flavill is een van de weinigen die nog nooit van het coronavirus gehoord heeft. De Britse jongeman belandde op 1 maart in een coma na een ongeval, nu is hij wakker geworden in een heel andere wereld. ,,Het lijkt alsof hij tijdens de pandemie constant geslapen heeft”, aldus zijn tante Sharon Priestley.

De tiener was elf maanden geleden aan het wandelen in Tutbury (Staffordshire) toen hij plots aangereden werd door een auto. De klap was zo hevig dat hij een half jaar in coma in het ziekenhuis doorbracht.

Daarna verhuisde de tiener naar een revalidatiecentrum. Nog steeds had hij geen enkel besef van wat hij meegemaakt had. ,,Zijn ogen waren open, maar hij reageerde op niets”, vertelt Sharon. ,,Het is pas in de afgelopen weken dat hij echt vooruitgang geboekt heeft. Hij communiceert door met zijn ogen te knipperen en kan zijn ledematen bewust bewegen. Voor de buitenwereld lijkt het misschien een kleine stap, maar hij kan de verpleegster nu toch ook al een ‘high five’ geven. We moeten de toekomst positief tegemoet zien, hij is op de goede weg.”

Twee keer besmet

Een lockdown heeft Flavill nooit bewust meegemaakt. Wel is hij al twee keer besmet geraakt met Covid-19. Door de verstrengde maatregelen mag zijn familie hem nu ook niet bezoeken. Enkel ter gelegenheid van zijn negentiende verjaardag werd voor zijn moeder een kleine uitzondering gemaakt. Al diende ook zij dan de regels rond ‘social distancing’ te respecteren natuurlijk.

,,Zij ziet zwaar af van dat gebrek aan contact”, aldus Sharon. ,,Gelukkig begint hij telkens te stralen als hij ons via het computerscherm ziet. We weten niet hoeveel hij nu beseft, tijdens de pandemie heeft hij in principe constant geslapen. Hoe leg je Covid-19 uit aan iemand die al die tijd in coma gelegen heeft? We proberen hem zo veel mogelijk via de telefoon duidelijk te maken dat we zijn hand willen vasthouden, maar dat dat voorlopig niet mag.”

Symbolische actie

Vóór het ongeval was Flavill een sportieve kerel die een opleiding vormde bij de luchtcadetten. Het was zijn grote droom om gedurende een jaar te gaan reizen. Tientallen vrienden en familieleden hebben daarom nu een symbolische actie op touw gezet. Ze wandelen, fietsen, roeien en zwemmen in zijn plaats.

Als iedereen zo wekelijks dertig kilometer aflegt, zullen ze tegen zijn twintigste verjaardag samen de wereld rondgereisd zijn. Op deze Facebookpagina kan Joseph hun acties van nabij volgen. Verschillende geldinzamelingsacties leverden inmiddels ook al 37.500 euro op voor de medische kosten.

Volledig scherm Joseph Flavill in betere tijden. © GoFundMe